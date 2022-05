Michelle Salas deslumbra con su belleza en atrevido look de saco blanco | FOTOS

Michelle Salas no para de sorprender a sus millones de fans y mostrar los mejores looks en sus redes sociales, como lo hizo para comenzar este fin de semana al lucirse con un atrevido look de saco blanco con el que deslumbró con su belleza y gran estilo para vestir.

La hija de la actriz Stephanie Salas y el cantante Luis Miguel se encuentra disfrutando de la Riviera Francesa, pues desde hace unos días llegó a Cannes para asistir a los eventos más exclusivos relacionados con el popular festival de cine que se celebra en aquel lugar.

Michelle Salas deslumbra con atrevido look

Como parte de su viaje por Francia, este viernes Michelle compartió una serie de fotos y videos desde Èze, una comuna situada en el antiguo Condado de Niza, desde donde se dejó ver con un coqueto atuendo, pues vistió sólo un saco blanco que combinó con lujosas zapatillas con cristales.

Michelle derrochó estilo en Francia. Foto: FB @michellesalasonline

En las imágenes que Salas compartió en su historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con 1.8 millones de fans, se puede observar que visitó diferentes sitios, pues posó con diferentes escenarios para lucir el elegante y sofisticado look con el que derrochó estilo y resaltó su belleza.

Michelle, de 32 años, se ha convertido en una influencer de estilo de vida y moda, pues en sus redes sociales se deja ver con los mejores outfits para cada ocasión, y también comparte con sus seguidores consejos de belleza y tips de ejercicio.

La hija del cantante pertenece a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, es su bisabuela, mientras que su abuela es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán. Por parte de su bisabuelo, el actor Rafael Banquells, también tiene parentesco con la intérprete Rocío Banquells.

La hija de Luis Miguel se lució con su atrevido atuendo. Foto: FB @michellesalasonline

SIGUE LEYENDO:

Michelle Salas irradia belleza en extravagante mini vestido de plumas | VIDEO

Michelle Salas deslumbra con su belleza y se luce con un coqueto 'perreo' | VIDEO