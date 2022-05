Michelle Salas irradia belleza en extravagante mini vestido de plumas | VIDEO

Michelle Salas volvió a confirmarse como una de las mujeres más bellas en las redes sociales y también en Cannes, esto luego de publicar un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve irradiando glamour con un extravagante vestido rosa de plumas.

La hija de Stephanie Salas y Luis Miguel se encuentra actualmente en disfrutando de la Riviera Francesa, pues desde hace varios días se ha dejado ver en los eventos más exclusivos del Festival de Cannes, uno de los más esperados cada año y que reúne a las celebridades internacionales más importantes.

Michelle Salas impone en mini vestido rosa

Después de que en los primeros días se lució con un elegante vestido de transparencias, con el que robó miradas, Michelle volvió a deslumbrar con un look extravagante, moderno y juvenil, pues posó para un video con una pieza de color fucsia adornada con plumas y tela de seda.

Michelle se robó las miradas con su look rosa. Foto: IG @michellesalasb

"La Vie En Rose", escribió Salas de 32 años, para acompañar las imágenes que compartió con sus millones de seguidores en Instagram, quienes quedaron encantados de verla luciendo el coqueto atuendo en el clip que publicó con el tema "Summer Is for Falling in Love" de Sarah Kang.

Michelle derrochó elegancia y sofisticación con el atuendo que combinó con unas delicadas sandalias de tacón con brillantes en estilo pulsera, y un peinado de chongo alto con el que le dio el toque especial a su extravagante atuendo con el que robó miradas.

La hija del cantante y la actriz se ha mostrado siempre orgullosa de pertenecer a una de las familias del espectáculo mexicano más destacadas, pues Silvia Pinal, su bisabuela, inició una gran dinastía de artistas, ya que la abuela de la modelo e influencer es la estrella de la televisión Sylvia Pasquel y su tía la rockera Alejandra Guzmán.

MICHELLE IMPONE CON SU LOOK: VIDEO