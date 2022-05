Nodal confiesa por qué no quiso trabajar con Grupo Firme: "Me pisotearon mis sueños"

Fue hace algunos meses cuando a Christian Nodal le preguntaron si estaría dispuesto a realizar una colaboración con Eduin Caz y el Grupo Firme, a lo que el nativo de Caborca, Sonora, respondió contundentemente que no, que descartaba esa posibilidad; ahora, tal parece que las cosas podrían cambiar.

Y es que recientemente ambos famosos, al parecer, han hecho las pases tras las diferencias que habían presentado en el pasado; una época en la que según Eduin Caz, Nodal se habría referido a su música como una "mierd**", algo que el propio cantante desmintió:

“Yo le dije a Eduin, bro, te sacaste ventaja por que yo nunca dije que tu música era una mierda, yo ni siquiera sabía quién eras, ni conocía tu música, lo que había escuchado no me había gustado y punto", declaró el artista en una transmisión en vivo.

Nodal también reconoció que ahora existe un respeto y una admiración hacia Eduin Caz y Grupo Firme: "Ahora hay un respeto y una amistad, bueno, sí una amistad” y reveló por qué antes había decidido no realizar ninguna colaboración con la banda tijuanense, la cual presuntamente no era de su agrado.

"Me pisotearon, me vieron como competencia": Nodal

Christian Nodal confesó que cuando iniciaba su carrera artística fueron muchos los que no creían en él: "Cuando empecé fue de ah el chamaquito pen*** tiene talento, pero después me pisotearon porque me vieron como competencia y no se daban cuenta de que era un niño de 17 años que cantaba su música y se portaban mal conmigo", aseguró durante uns transmisión en vivo que realizó desde su cuenta de Instagram.

Tras haber vivido esas experiencias poco agradables, el intérprete de "De los besos que te di" decidió no colaborar con aquellos que lo hubieran echo menos, entre los cuales se encontraba Grupo Firme: "Entonces se me cayeron, cuando yo esté grande, malamente no les voy a dar oportunidad a gente con la que yo no quiera trabajar, yo voy a decidir", aseguró.

Y tal como los rumores aseguraban, Nodal declaró que en aquella época, en efecto, no le gustaba la música de Eduin Caz y Grupo Firme: "Cuando me preguntaron, realmente yo no sabía, escuché su música y no me había gustado en ese momento, ahorita sí me gustan porque traen otro mensaje", reveló.

No obstante, ahora las cosas han cambiado y ahora siente una gran admiración por la agrupación, la cual ha tomado un destacado impulso en años recientes: "El error que cometí, gracias a Dios, les dio la luz a ese grupo, sacaron ventaja, Dios le dio luz a estas personas que le han 'perreado' muchísimo llegar a donde están", destacó.

Nodal aseguró que cuando comenzaba su carrera y antelas críticas recibidas se llenó de ira y se convirtió en lo que juró destruir: "Me faltaba empatía, me pisotearon mis sueños, me llené de ira y sin querer me convertí en lo que juré destruir, porque estas personas me admiraban", indicó. Pero ahora, ha aprendido de sus errores, concluyó.

