BTS lanzará su propio programa de radio que podrás escuchar a partir de mañana

BTS ya comenzó con las promociones de "PROOF", su próximo comeback que se estrena el 10 de junio. La banda K-Pop reveló las primeras fotos conceptuales de su nuevo álbum. Adempas, anunciaron el estreno de su show de radio para conmemorar su historia en la música.

Como una especie de documental y enciclopedia, BTS recopilará los éxitos musicales de du discografía en "PROOF", pues hablarán de su pasado, presente y su futuro mirando hacia atrás para conocer el origen de su éxito y su fama. Lo mejor aún está por venir, por ello titularon su canción principal como "Yet to come".

A través de las redes sociales, se informó que BTS también tendrá una especie de programa de radio conmemorativo donde hablarán de su historia, sus inicios, las canciones favoritas del ARMY que eligieron a través de una dinámica y su camino a la fama mundial, lo podrás escuchar a partir de mañana.

BTS Radio Past & Present, ¿cuándo y dónde escucharlo?

BTS estrenará un nuevo show de radio, será una serie de tres episodios con las que comenzarán las promociones de "PROOF" que lleva por título "Radio Past & Present" que se transmitirá por Apple Music. Las fechas de estreno son este sábado 28 de mayo y el 3 y 10 de junio.

El primer episodio lo podrás escuchar desde la app a las 8 AM, tiempo de México, en el cual narrarán el comienzo de BTS y su inspiración como grupo K-Pop. El segundo capítulo serán sobre las canciones favoritas del ARMY, y el último y tercer episodio será sobre su camino a la fama y cómo lograron hacer historia.

Al parecer, será gratuito, aunque también se puede necesitar una suscripción al servicio de música de Apple para poder escuchar los episodios. BTS volverá a sus inicios para conmemorar su noveno aniversario y recordar de dónde vienen y en lo que se han convertido.

