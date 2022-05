BTS enciende las redes con primeras FOTOS de su álbum “PROOF”

BTS volvió a impactar con las fotos conceptuales del álbum “PROOF”, el cual será lanzado el próximo mes y marcará su regreso a los escenarios. Los miembros del ARMY hicieron tendencia en redes sociales como Twitter, las postales de cada miembro de la banda de k-pop, quienes lucen con una imagen totalmente diferente.

"PROOF" es el noveno álbum de estudio de Bangtan y es una antología que encarnará la historia de la banda, mientras que los miembros reflexionan sobre sus esfuerzos pasados como artista que ha estado activo durante nueve años. El material incluye tres discos que recopilan algunos de sus mayores éxitos y unas canciones inéditas "Yet To Come", tema promocional.

BTS lanza FOTOS de “PROOF”

"BTS está celebrando su noveno aniversario este junio, este álbum contiene la historia de Bangtan y será lanzado como el comienzo de un nuevo capítulo de ellos como artistas", indicó la empresa en su anuncio en donde reveló las primeras imágenes del disco e indicó las fechas de promoción.

RM para "PROOF" Foto: Especial

"PROOF" se lanzará el 10 de junio junto con el videoclip de "Yet to Come", sin embargo, este viernes se liberaron las imágenes conceptuales. En las fotos los integrantes de la banda de k-pop aparecen frente a paredes marcadas con agujeros de bala con los casquillos en los pies, asimismo, posan erguidos frente a un objetivo que se parece al calendario de promoción que revelaron hace algunas semanas.

Jin se luce en "PROOF" Foto: Especial

Vistiendo todo de negro, cada miembro de BTS muestra una apariencia vanguardista y carismática, pero al mismo tiempo recuerdan a la banda en aquellos inicios en 2013. Como ya es característico, los integrantes se lucieron con radicales cambios de look, que ya están siendo comentados en las plataformas digitales.

Suga cautiva en "PROOF" Foto: Especial

J-Hope presenta un estilo vanguardista Foto: Especial

Jimin conquista en "PROOF" Foto: Especial

V presenta un estilo más maduro Foto: Especial

Jungkook refleja el crecimiento de la banda Foto: Especial

