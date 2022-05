BTS fue invitado por Joe Biden a la Casa Blanca: ¿Cuándo y por qué se reunirán?

BTS fue invitado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la Casa Blanca en el marco del Mes de la Herencia de los Asiáticos Americanos y Nativos de las Islas del Pacífico/Hawaianos (AANHPI, por sus siglas en inglés), en donde hablarán de diferentes temas acerca de su comunidad.

La oficina de presidencia confirmó por medio de un comunicado la asistencia de RM, Jin, J-Hope, Jimin, V, Suga y Jungkook a la residencia del mandatario estadounidense en Washington D.C a finales de este mes de mayo, pocos días antes del lanzamiento de su próximo álbum "Proof", el cual es muy esperado por los fanáticos de la banda.

¿Por qué BTS estará en la Casa Blanca?

De acuerdo al desplegado de Biden, en la reunión con Bangtan y presidente norteamericano se abordarán los temas de la inclusión y representatividad de la comunidad asiática, así como los crímenes de odio que padecen, pues hay que recordar que después de la pandemia de Covid-19, los originarios de esta parte del mundo o con ascendencia han sufrido discriminación.

"BTS se unirá al presidente Biden para discutir la inclusión y representación de Asia, y para abordar los crímenes de odio y la discriminación contra los asiáticos, que se han convertido en los temas más destacados en los últimos años", se puede leer en el comunicado.

"El presidente Biden ha hablado anteriormente sobre su compromiso de combatir el aumento de los delitos de odio contra los asiáticos y promulgó la Ley de Delitos de Odio COVID-19 en mayo de 2021 para proporcionar a las fuerzas del orden los recursos para identificar, investigar y denunciar los delitos de odio y garantizar que la información sobre crímenes de odio sea más accesible para las comunidades de AA y NHPI", agregó.

Asimismo, los nominados al Grammy por "Butter" hablarán sobre la importancia de su papel como jóvenes embajadores que difunden mensajes positivos. "El presidente Biden y BTS también hablarán sobre la importancia de la diversidad y la inclusión y la plataforma de BTS como jóvenes embajadores que difunden un mensaje de esperanza y positividad en todo el mundo"

¿Cuándo estará BTS en la Casa Blanca?

El encuentro entre Bangtan y Joe Biden será el próximo 31 de mayo, sin embargo, aún no se sabe si se transmitirá la conversación de los artistas con el presidente de Estados Unidos, o bien toda la reunión será a puerta cerrada. De igual forma, se desconoce cuándo los jóvenes artistas viajarán a Washington y cuántos días se quedarán ahí.

BTS hablará sobre la discriminación hacia los asiáticos Foto: Especial

En tanto, RM dio sus primeras declaraciones al revelarse que estarán junto a uno de los mandatarios más importantes del mundo. “La última vez, durante mi viaje a los Estados Unidos, vi la Casa Blanca de lejos, pero ahora me toca entrar. No será todo el tiempo, pero sé todo lo que ustedes nos dicen. Lo leo y quiero decirles que no se preocupen mucho. Regresaré bien y los veré en junio. Somos capaces de ir por ustedes (ARMY), así que esto también es suyo”, escribió Namjoon.

