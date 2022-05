BTS: 'Yet To Come' es la próxima canción de PROOF: ¿Cuándo es el lanzamiento y de qué trata?

¡BTS tiene todo listo para su próximo comeback! y este viernes reveló que la canción 'Yet To Come' será el tema para promocionar su álbum 'PROOF'. Los fanáticos están muy emocionados con este anuncio, pues este regreso a los escenarios promete marcar una nueva era para la banda de k-pop.

BIGHIT, agencia que representa a Bangtan, liberó el calendario para promocionar el regreso de la banda, y con ello dio a conocer la portada de su nueva canción “Yet To Come” (The most beautiful moment). En la imagen difundida por la empresa se puede ver un color celeste, que incluye el nombre del single lead y el logo de BTS en blanco.

¿De qué trata 'Yet To Come' de BTS?

La frase entre paréntesis que aparece en el título del nuevo tema, Ha desatado diferentes teorías entre los miembros del ARMY, entre ellas que afirma que la boyband retomaría el concepto que dejó el HYYH pt. 2. Este es el acrónimo de “Hwa yang yeon hwa”, frase que equivale a “The most beautiful moment” en inglés y “El momento más bonito de la vida” en español.

Asimismo, los miembros del fandom, han recordado que los integrantes manifestaron que sí podría haber un HYYH parte 3, por lo que los seguidores de BTS han señalado que este probablemente sea un cierre y nuevo comienzo para los idols.

Calendario de PROOF

5/09: Tracklist

5/17 La inspiración

5/28 Foto conceptual ( Proof )

( ) 5/31-6/2: Foto conceptual ( Door )

( ) 07/06: Sorpresa

08/06: Teaser del MV 'Yet to Come '

' 09/06: Teaser 2 del MV 'Yet to Come'

10/06: lanzamiento MV oficial 'Yet to Come'

13/06: ??? (Sorpresa).

BTS libera su calendario Foto: BIG HIt

¿Cuándo es el lanzamiento de 'PROOF'?

'PROOF' es el noveno álbum de estudio de BTS y contará con tres discos que incluirán sus recientes canciones haciendo una antología, pero además tendrá tres temas nuevos que reflejarán el pasado, presente y futuro de la banda de k-pop, que se ha convertido en una de las más importantes del medio.

La preventa o pre-orden de 'PROOF' comenzó desde el 4 de mayo, pero el disco será lanzado hasta 10 de junio, junto al videoclip de 'Yet to Come'. Mientras la espera comienza, el ARMY está teniendo grandes expectativas con este regreso, ya que en los adelantos se puede ver que es algo muy diferente a lo que han hecho anteriormente.

SIGUE LEYENDO:

BTS: ¿Se confirma gira por México? Publican mensaje misterioso en el aeropuerto

BTS: Suga es la estrella del VIDEO de 'That That' de PSY; 3 cosas que enamoraron al ARMY