BTS revela su álbum PROOF; esto es TODO lo que tienes que saber antes de comprarlo

BTS acaba de lanzar el adelanto de su próximo álbum de estudio 'PROOF', el cual marcará una nueva era en su música, por lo que ha causado muchas expectativas entre los miembros del ARMY, quienes están esperando más detalles del este material, por eso aquí te decimos todo lo que tienes que saber antes de comprarlo.

La mañana de este miércoles, BIGHIT MUSIC, compañía que representa a Bangtan, liberó en sus redes sociales como Twitter, las primeras imágenes de 'PROOF', el noveno álbum de estudio de la famosa banda de k-pop. El video de tan sólo 15 segundos se puede escuchar y leer la frase "Somos a prueba de balas", junto con la fecha de lanzamiento que está programada para junio de este año.

De acuerdo a la descripción de Weverse, este material discográfico es una antología que encarnará la historia de BTS, mientras que los miembros reflexionan sobre sus esfuerzos pasados como artista que ha estado activo durante nueve años.

Inicia la preventa de PROOF

La empresa dio a conocer que 'PROOF' "consistirá en tres discos e incluirá diferentes canciones, entre ellas tres temas nuevos que reflejarán el pasado, presente y futuro de BTS", quienes debutaron en 2013 y rápidamente se convirtieron en uno de los grupos más importantes, no sólo de k-pop, sino también de la industria musical.

"BTS está celebrando su noveno aniversario este junio, este álbum contiene la historia de Bangtan y será lanzado como el comienzo de un nuevo capítulo de ellos como artistas", indicó la empresa en su anuncio en donde reveló las primeras imágenes del disco de la banda surcoreana.

La preventa o pre-orden de 'PROOF' comenzará el 5 de mayo a las 11:00 am (hora coreana), no obstante, debido a la diferencia horaria con el país asiático, en México será la noche de este 4 de mayo, en punto de las 09:00 pm. Aún no se da a conocer el costo del álbum, pero muchos fans estiman que esté entre los 700 a 1,000 pesos, sin contar los gastos de envío.

Asimismo, no se ha dado detalles del concepto que vendrá en las photocards y en los posters que acompañan el disco, sin embargo, el ARMY espera que como siempre cambien de look e impacten con su estilo.

