Christian Nodal: ESTA era la exagerada cantidad de cigarrillos que el cantante fumaba a diario | VIDEO

Poco a poco la vida de Christian Nodal ha caminado en diferente dirección, la estrella de 23 años sigue siendo uno de los cantantes más famosos del regional mexicano y con el objetivo de estar bien para su público ha implementado hábitos saludables en su vida.

Desde hace una semana dio a conocer que estaba dejando el cigarro, primero se mostró muy orgulloso de tener tres días sin fumar y recientemente dijo que cambio la nicotina por un vapeador que le ayuda a nivelar su ansiedad sin regresar al mal hábito.

El cantante sonorense se sinceró durante una transmisión en vivo desde su cuenta oficial en Instagram y reveló la cantidad de cigarrillos que llegaba a consumir en un solo día.

El intérprete de “De los besos que te di”, “Vivo en el seis” y “Aguardiente” habló con sus seguidores y manifestó que llegaba a consumir hasta dos cajas cada 24 horas, que es igual a más de 40 cigarros.

“Yo estoy sanando, de vez en cuando tomo alcohol, pero si me han visto tomo agua a lo estúpido, nunca había tomado tanta agua en mi vida y dejé el cigarro y esto (vapeador) no me afecta tanto como el cigarro y dicen que son 25 días para dejar el cigarro, gente de verdad es que yo si fumaba dos cajetillas diarias”, confesó.

Nodal y sus nuevos proyectos

Nodal actualmente está viviendo en Estados Unidos y tiene varios eventos en Latinoamérica por lo que viaja constantemente, también está trabajando en su nuevo disco “Forajido” y dio a conocer que, aunque es fiel al regional mexicano también está revolucionando la manera de crear música.

Pero no solo está enfocado su carrera como cantante, también ha mencionado que está en proceso de abrir su estudio de tatuaje y otros negocios poco relacionados lo que hace actualmente.