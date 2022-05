Anitta explica las diferencias entre las flatulencias ¿Cuál es la que huele y cuál no?: VIDEO

Una de las cantantes más famosas y queridas a nivel mundial es la bella Larissa de Macedo Machado, mejor conocida solamente como Anitta y es que la hermosa brasileña se ha sabido ganar el cariño de sus seguidores gracias a su gran talento y además sencillez.

Pues pese a que esa una artista mundialmente reconocida y sus canciones suenan a lo largo y ancho del mundo, la mujer que mide apenas 1 metro con 62 centímetros siempre ha hablado de todos los temas con naturalidad como lo son sus cirugías estéticas y ahora hasta de flatulencias.

Sí, así como lo lees, Anitta no tuvo pelos en la lengua para hablar de aquellos olores y sonidos que despide el cuerpo humano naturalmente, y aunque es algo normal que todo ser humano lo hace, pocos hablan de este tema tan abiertamente como lo hizo la creadora del “Anitta challenge”.

Anitta habla de los diferentes tipos de flatulencias

En redes sociales ya circula un video de una entrevista en la que Anitta recordó la vez que pasó una noche con un famoso cantante de quien no quiso revelar el nombre y escuchó cómo se echó una gran flatulencia, y asegura que el hombre en cuestión todavía volteó a ver su ella estaba despierta pero la cantante se hizo la dormida, pues aún no tenía la confianza para hablar de este tipo de cosa con él.

Foto: IG @anitta

Durante la entrevista, cuestionaron a Anitta si aquella flatulencia del hombre con quien durmió olía mal o cómo fue su experiencia, a lo que la bella cantante aseguró que existen diversos tipos de gases que despide el cuerpo humano.

Y es que según Anitta las flatulencias de gran sonido no despiden aroma solo es el puro aire, mientras que las “silenciosas” son las que sí huelen mal y hasta salen calientes del cuerpo, estas declaraciones causaron las risas de los asistentes y de la propia cantante brasileña.

“Yo creo que los que salen con ruido no huelen, los silenciosos que son más calientes, ahí huelen mal (risas)” dijo Anitta en entrevista.

