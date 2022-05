La Bebeshita se va de vacaciones a Quintana Roo y sorprende con su voz real | VIDEO

La televisora del Ajusco cuenta con varios colaboradores que la han puesto como una de las preferidas, por sus contenidos, de la audiencia mexicana. Una de estas es sin dudas Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebeshita, pues además de ser toda una profesional, le da ese toque de sensualidad, ingenuidad y amistad que requieren algunos de los contenidos.

Quienes conocen el trabajo de Dany sabrán que su personaje es muy noble y que gusta de usar coloridos atuendos para llamar la atención, lo mismo que en su cabello, el cual tiñe para lucir espectacular frente a la cámara. No obstante, su voz también es pieza clave para atrapar a los televidentes, pues la hace un poco aguda.

La Bebeshita ha estado en el gusto de las personas por la personalidad que maneja, pero pocos conocen algunas cosas básicas de Daniela y cuando las muestra, de inmediato sorprende a propios y extraños. En este caso les llamó mucho la atención justo el timbre de su voz real y aunque ella asegura que es la misma, todos coincidieron en que les gusta mucho más.

La Bebeshita sorprende con su voz real

Quien sigue a La Bebeshita a través de sus redes sociales, y uno que otro en su cuenta de OnlyFans, sabrá que se fue de vacaciones a Quintana Roo, donde se hospedó en un hotel exclusivo donde las habitaciones tienen salidas a un cuerpo de agua que corre en el lugar.

En su cuenta de TikTok, la famosa presumió parte de las instalaciones y a su amiga, quien ya se encontraba nadando. La Bebeshita explicó que el lugar hasta les da chaleco para evitar accidentes. Sin embargo, mientras daba la explicación, parece que hipnotizó a los internautas, pues aseguraron que su voz es muy bonita.

"Su voz, me gusta más está voz !!!", "No había escuchado tu voz bebé", "Wow tienes una voz muy bonita me gusta más", "Si es cierto, que bonita voz tienes hablando normal", fueron algunos de los cientos de mensajes que le hicieron llegar. Aunque ella aseguró que es la misma, todos la desmintieron.

(Foto: Captura de pantalla)

