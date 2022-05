"¿Que te panchó?": La Bebeshita presume silueta en bikini y le llueven duras críticas

Daniela Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', fue criticada duramente en su última publicación en su cuenta de Instagram en donde presumió su silueta en un bikini. Aunque la conductora de Venga la Alegría (VLA) Fin de Semana, se dejó ver muy sensual, el bañador era poco favorecedor, por lo que muchos usuarios hicieron comentarios negativos de su cuerpo.

Dany, como le dicen de cariño sus fans, se ha caracterizado por su espectacular figura, la cual presume en los mejores looks, ya sean vestidos entallados y cortos, o bien, trajes de baño de dos piezas con la que eleva la temperatura con sus curvas. No obstante, esta vez, no gustó mucho a sus seguidores, pues en los comentarios dejaron fuertes observaciones hacía su peso y hasta la compararon con 'Gomita', sobrenombre de Aracely Ordaz.

Le llueven críticas a La Bebeshita

Este miércoles, la también colaboradora de MasterChef Junior compartió un video en su cuenta de la plataforma de Meta en la que dejó ver sus vacaciones en la playa. En el clip, el talento de TV Azteca mostró sus mejores pasos de baile al ritmo de 'Palteme Papi Como Crayola de Kindel' de La Pauti, junto a dos de sus amigos, quienes destacaron por su trabajada y musculosa figura.

"Los d traje Rojo agarramos mejor bronceado dicen", escribió en la descripción la influencer, quien se dejó ver con un coqueto traje de baño de dos piezas que tenía el panti en color rojo, mientras que en la parte de arriba lucía unas aplicaciones con efecto espejo, que le daban un toque moderno y muy chic.

No obstante, el conjunto de playa no encantó a sus seguidores, pues desfavoreció a 'La Bebeshita' por lo que recibió duras críticas. "¿Qué te panchó", "Un poco de ejercicio y una buena dieta, alcanzaría lo que con cirugías no ha logrado, parece gelatina" y "Lo malo de no poder editar los videos como las fotos", son algunos comentarios que se pueden leer en su port en donde sólo a conseguido 33 mil "me gusta".

Algunos de sus más 2.8 millones de seguidores salieron en su defensa pidiendo que dejen de opinar del cuerpo de los demás, asimismo, para contrarrestar el "hate" hacia la conductora de VLA Fin de Semana, colocaron mensajes en los que destacaron que se veía hermosa.

La Bebeshita recibe críticas Foto: Captura de pantalla

SIGUE LEYENDO:

Ex de Aracely Arámbula niega a 'La Bebeshita'; la conductora de VLA muestra pruebas