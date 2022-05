Ex de Aracely Arámbula niega a 'La Bebeshita'; la conductora de VLA muestra pruebas

Arturo Carmona negó que estuviera saliendo con Dany Alexis, mejor conocida como 'La Bebeshita', de hecho aseguró que no la conoce. No obstante, la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana mostró las pruebas de la conversación entre ella y el exnovio de Aracely Arámbula.

Este sábado, el programa de VLA transmitió una entrevista con el actor 'S.O.S me estoy enamorando' en donde le preguntaron de su actual vida sentimental y en específico sobre la conductora del matutino de Tv Azteca y MasterChef Junior. La estrella de telenovelas indicó que no conoce a la joven y aclaró que es una persona solitaria, pero que tampoco está cerrado al amor.

"¿La Bebeshita?. No, no tengo el gusto de conocerla y hasta ahorita no sé ni quien es, con todo respeto. Estoy acostumbrado a los rumores. (...) He odio algo de MasterChef, pero no la ubico", indicó Carmona, quien aseguró que él no es de los hombres que niegan a sus parejas, pero insistió que no ha salido con la influencer y presentadora de Tv Azteca.

Molesta, La Bebeshita muestra pruebas

Al ver las declaraciones de Arturo Carmona, La Bebeshita quedó sorprendida y contestó muy molesta que sí ha salido con el actor de telenovelas. Aclaró que si bien no son novios, sí se han dado "besos" y ido a lugares públicos, por lo que dijo que está muy sorprendida con la actitud que tomó el también ex esposo de Alicia Villarreal.

"Salíamos de vez en cuando, no era diario, porque a penas nos estábamos conociendo, no éramos novios, pero una cosa es que digas 'sí, la estoy conociendo, somos amigos' algo así, 'nos estamos conociendo para ver qué pasa', y otra cosa es 'no sé ni la conozco'", señaló la conductora, quien estaba muy enojada por ver cómo Carmona, de 45 años, la negó.

Durante la transmisión, Daniela Alexis mostró ante las cámaras la conversación que tuvo con Arturo por medio de mensajes privados en redes sociales, aunque no dio detalles del contenido de la plática, sí dejó ver que se mandaban fotos y videos, por lo que demostró que el actor de Televisa sí la conoce.

'La Bebeshita' admitió que sí se ilusionó con Arturo Carmona: "me rompió el corazón", dijo. Finalmente, especuló que el actor la negó porque seguramente está saliendo con otras mujeres, pues indicó que a penas la noche de ayer, discutió con él, debido a que lo vio con alguien más.

