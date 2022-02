"La Bebeshita" exhibe al hijo de Erika Buenfil y revela los mensajes que le enviaba | FOTOS

Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita", dio de que hablar esta semana luego de que revelara que tuvo algunos coqueteos con el hijo de Erika Buenfil, sin embargo, la actriz de telenovelas le puso un alto. Ahora la conductora de Venga la Alegría Fin de Semana exhibió a Nicolás, pues dejó ver algunos mensajes.

La mañana de este sábado la influencer se sinceró con sus compañeros del matutino de Tv Azteca y confesó que todo empezó como un coqueteo, sin embargo, después de que se enteró que Nicolás Buenfil tiene tan sólo 17 años, detuvo todas sus intensiones y le dejó claro que sólo podían ser amigos.

La ex participante de "Enamorándonos" aclaró que ella pensó que era un joven más grande debido a que es muy alto. Además, dejó claro que nunca lo ha visto en persona, de ahí la confusión. "No lo conozco, nunca lo he visto en mi vida, era un coqueteo normal, yo cuando (vi) 17 años, dije 'Ok no, mejor, amigos, hasta que cumplas los 18, 20, 21, 22, así más grande'".

Estos son los mensajes de "La Bebeshita" y Nicolás Buenfil

Dany, como es llamada de cariño, mostró evidencia de que después de la polémica con Nicolás Buenfil le pidió que fueran amigos, sin embargo, la influencer dijo que tras el suceso ya no se hablan. "Yo solamente le dije, 'Oye, hay que ser amigos, hay que hacer tiktoks juntos, pídele permiso a tu mamá', y creo que no le dieron permiso", indicó.

La Bebeshita muestra últimos mensajes con Nicolás Foto: Captura de Pantalla

Después de dar a conocer las capturas de pantalla de sus últimas conversaciones con el hijo de la actriz de telenovelas, la influencer reveló que Erika Buenfil ya no la sigue en sus redes sociales como Instagram. Sin embargo, inmediatamente después dijo que realmente no se acordaba si la estrella de Televisa le había dado "follow" en algún momento previo al incidente con su primogénito.

La conductora del formato fin de semana de VLA expresó su pesar porque Buenfil ya no la quiere: "Ahora ya me odia, yo espero su "Follow" de vuelta", dijo. La actriz de telenovelas había aclarado previamente que "no era suegra de nadie" y le puso un alto a "La Bebeshita" y su hijo Nicolás.

SIGUE LEYENDO:

Nicolás Buenfil: 5 FOTOS que demuestran que el hijo de Erika Buenfil heredó toda su belleza

"La Bebeshita": 5 FOTOS que demuestran que es la conductora con mejor silueta en VLA