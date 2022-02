¿Nuevo romance? Querida conductora de VLA revela coqueteos del hijo de Erika Buenfil

Nicolás, el hijo de Erika Buenfil tiene apenas 17 años, sin embargo, todo parece indicar que ya está pensando en hacer suegra a “La Reina del TikTok” y para ello estaría cortejando a una de las conductoras más bellas y simpáticas de “Venga la Alegría”, por lo que a continuación te decimos de quién es que se trata.

La encargada de revelar que está recibiendo todo tipo de coqueteos por parte de Nicolás Buenfil fue Daniela Alexis “La Bebeshita”, pues fue durante una entrevista para el programa “Fórmula Espectacular” donde confesó que el hijo de la actriz regiomontana la ha estado cortejando a través de las redes sociales, por lo que la conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” dejó ver que podría dar su brazo a torcer para dejar finalmente la soltería.

Tras dar a conocer esta situación, las reacciones no se hicieron esperar y una de las que más ha llamado la atención fue la del periodista de espectáculos, Alex Kaffie, quien en su última columna para El Heraldo de México señaló el mal gusto del hijo de Erika Buenfil “Si eso es verdad ¡qué mal gusto del mocoso! Teniendo para jamón jabugo ¡prefiere la mortadela!”, escribió “el villano de los espectáculos”.

Hasta el momento, Erika Buenfil no ha hablado sobre la posible nueva relación de su hijo Nicolás con “La Bebeshita” , sin embargo, ya comenzaron las especulaciones y algunos de los seguidores de “La Reina del TikTok” señalaron que no vería con buenos ojos esa relación principalmente por la diferencia de edades entre ambos pues la ex participante de “Enamorándonos” ya tiene 30 años mientras que su hijo todavía no rebasa la mayoría de edad, sin embargo, se espera que sea en los siguientes días cuando salga a decir cuál es su postura oficial al respecto.

Por su parte, “La Bebeshita” no ha sido clara sobre si piensa o no hacerle caso al hijo de “La Reina del TikTok” pues hasta donde se sabe, todavía sigue enamorada de su compañero de emisión Aristeo Cázares, quien en más de una ocasión la ha rechazado, pero la también cantante no ha quitado el dedo del renglón y se ha mostrado dispuesta a conquistar el corazón del también participante de “Exatlón All Stars”.

“La Bebeshita” regresa a MasterChef

La nueva temporada de MasterChef Junior dará inició el próximo viernes 25 de febrero y dicho rality culinario llegará con grandes cambios en su elenco pues para empezar Tatiana será la nueva conductora y el temido Chef Herrera será sustituido por el apuesto Chef Franco Noriega y una de las sorpresas más comentadas para esta temporada es que “La Bebeshita” también formará parte de esta edición de “la cocina más famosa de México”.

Aunque todavía no está bien claro cuál será su rol en el programa, los seguidores del famoso reality show de TV Azteca se han mostrado muy entusiasmados por su presencia en el programa ya que durante su estancia en MasterChef Celebrity logró ganarse al público gracias a su carisma, su belleza y a sus simpáticas ocurrencias.

