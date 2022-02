MasterChef Junior: Fecha de estreno, jueces y todo lo que debes saber de la nueva temporada

MasterChef Junior será la décima temporada del famoso reality show culinario de TV Azteca, sin embargo, esta nueva entrega será totalmente diferente al resto de las anteriores pues habrá cambios significativos en el elenco que darán mucho de qué hablar por lo que en esta ocasión te diremos todo lo que tienes que saber acerca de la nueva temporada de “la cocina más famosa de México”.

Para iniciar, MasterChef Junior contará con Tatiana como conductora principal del programa pues su imagen es más cercana a los niños por lo que la producción del programa dejó de lado a Rebecca de Alba, quien hasta el momento no se ha pronunciado sobre su relación con la televisora del Ajusco, por lo que se desconoce si regresará en futuras temporadas.

“La Reina de los niños” también contará con una co-conductora muy simpática que ya sabe lo que es formar parte de MasterChef, se trata de Daniela Alexis “La Bebeshita”, quien luego de su exitoso paso por el reality, logró ganarse el cariño del público y se convirtió en conductora de “Venga la Alegría Fin de Semana” por lo que su presencia en la televisión se intensificará con este programa. Hasta el momento se desconoce con exactitud cuál será su rol en el programa, pero aparece en los promocionales.

La presencia de Alana Literas y Diego Fernández aún no ha sido confirmada, pero se espera que aparezcan en algún momento del programa para compartir con los concursantes sus experiencias como ganadores de las ediciones junior anteriores.

Despiden al Chef Herrera

La baja más sensible para MasterChef Junior será sin lugar a dudas la del Chef Adrián Herrera, quien luego de nueve largas y exitosas temporadas culminó en malos términos su relación con la producción del programa debido a que declaró que no se tomaron la molestia de avisarle que había quedado fuera del programa, por lo que dejó entrever que no regresará nunca más al programa en el que se había consolidado como una de las figuras más queridas y reconocidas del público.

El lugar del Chef Herrera será ocupado por el Chef Franco Noriega, quien ya ha estado como invitado en el programa en ocasiones anteriores y además de su talento para cocinar ha llamado la atención por su atractivo físico. Los otros jueces serán José Ramón Castillo y la Chef Betty Vázquez, quien hasta ahora es la única que ha participado en todas las temporadas del programa.

¿Cuándo se estrena MasterChef Junior?

La nueva temporada de MasterChef inició grabaciones desde el mes de enero y apenas hace unos días se confirmó que será esta nueva temporada de MasterChef seguirá conservando el mismo horario de entregas anteriores por lo que será transmitido todos los viernes en punto de las 19:30 horas a través de la señal de Azteca Uno y el estreno de la décima temporada será el viernes 25 de febrero.

Hasta ahora, la producción del exitoso reality show culinario no ha informado sobre cambios en la dinámica del programa por lo que continuarán con el mismo formato y se dio a conocer que serán 20 niños procedentes de diferentes partes del país quienes compitan para quedarse con el título de MasterChef Junior.

