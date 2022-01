¡Confirmado! Chef Herrera y Benito Molina regresan a MasterChef, ¿quedará fuera JoseRa?

“Agárrense, viene duro y fuerte, pero divertido”, fueron las palabras con las que el Chef Adrián Herrera compartió con alegría la noticia de su regreso a MasterChef donde volverá a encontrarse junto a su entrañable amigo de mil batallas, el Chef Benito Molina, sin embargo, esta edición será diferente y totalmente ajena a la producción mexicana de la que ambos terminaron mal, por lo que a continuación te contamos todo lo referente al reencuentro de estas dos queridas personalidades culinarias.

Como bien se sabe, el Chef Benito Molina salió de MasterChef México hace ya varias temporadas por una supuesta “incompatibilidad de agendas”, sin embargo, el verdadero motivo de su salida fue el descontento de que el programa se convirtió en un concurso de postres gracias a la influencia del Chef José Ramón Castillo, quien terminó ocupando el lugar del propietario del restaurante “Manzanilla” en el reality, por lo que su regreso a la edición mexicana se ve sumamente complicado, por lo menos mientras siga “JoseRa” como parte del elenco.

Por otra parte, hace unas semanas se confirmó que el temido Chef Herrera había quedado fuera de los planes de MasterChef Junior y aunque no se revelaron los motivos de su salida se cree que fue por su ruda personalidad, la cual, podría ser sumamente pesada para los niños concursantes.

Cabe mencionar que, el Chef Herrera ya participó en una edición anterior calificando las preparaciones de menores, por lo que fue evidente que hubo problemas con la producción, además, en sus redes sociales publicó un mensaje en el que exhibió que la producción de MasterChef México no tuvo la delicadeza de avisarle que había quedado fuera de MasterChef Junior, por lo que señaló que su tiempo en la cocina más famosa de México ya había llegado a su fin.

“Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef Junior. Tampoco se me dio una razón del porqué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente”, fue el mensaje del Chef Herrera.

Chef Herrera y Benito Molina se reencuentran

Desde hace varias semanas se confirmó que Adrián Herrera y Benito Molina regresarían a MasterChef, sin embargo, en esta ocasión serán los jueces de la edición “Latinos”, al cual, es producida para el público latinoamericano radicado en Estados Unidos y desde hace algunos días, ambos cocineros han dado algunas probaditas de lo que será su reencuentro, por lo que dicho programa promete ser un éxito.

Como se mencionó antes, “MasterChef Latinos” ya inició sus grabaciones y se tiene programado que su estreno se realice el jueves 10 de febrero y la transmisión de este reality se realizará a través de la señal de Estrella TV y de su portal en línea. Cabe mencionar que el Chef Herrera y el Chef Benito Molina estarán acompañados por la Chef Claudia Sandoval.

