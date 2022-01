¿Regresa el Chef Benito a MasterChef Junior?

Ha sido la mañana de este jueves cuando el Chef Herrera dio a conocer que no formará parte de la nueva temporada de MasterChef Junior; así lo dio a conocer el famoso cocinero en un comunicado difundido en sus redes sociales, en donde además reveló que no se enteró de la noticia de la mejor manera.

"Hola amigos y seguidores de MasterChef México. Les comento algo que me ha sorprendido: me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior", escribió el Chef Herrera hace solo unos minutos en su cuenta de Instagram.

En el mensaje lamentó que la televisora del Ajusco no le diera una explicación por haber tomado esta decisión: "Tampoco se me dio una razón del por qué de esto. Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió."

Finalmente, el Chef Herrera aseguró que fue lamentable haberse enterado de esta manera: "La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente", se lee en el comunicado.

¿Regresará el Chef Benito a MasterChef Junior?

Ante esta noticia, y en medio de la consternación de los fans del programa por el comunicado dado a conocer por el Chef Herrera, muchos usuarios de las redes sociales comenzaron a especular acerca de un posible retorno del Chef Benito al exitoso programa. Con diversos comentarios compartidos en redes especularon acerca de esta posibilidad, luego de la inesperada sorpresa que también significó la repentina salida del Chef Benito Molina.

Y aunque hasta el momento ni TV Azteca, ni el Chef Benito, ni la producción de "MasterChef Junior" se han pronunciado al respecto, son ya muchos los fans del famoso cocinero que desean su regreso al foro del reality show. Ya que si bien el Chef Benito Molina fue uno de los personajes más polémicos que han participado en el reality, supo ganarse el cariño, admiración y aprecio de los seguidores del programa de cocina.

Tal parece que los cambios al interior de "MasterChef Junior" van a continuar luego que tan solo el lunes pasado se diera a conocer que Tatiana, la cantante conocida también como "La Reina de los niños", sería la conductora de la nueva edición del programa de TV Azteca. Fue el periodista Alex Kaffie quien diera a conocer en su columna de El Heraldo de México que ella fue la elegida para convertirse en la nueva imagen de la tercera temporada de la versión infantil del reality culinario.

