“No te puedo besar”, La Bebeshita rompe en llanto tras rechazo de Aristeo Cázares: VIDEO

Todo parece indicar que la historia de amor entre Daniela Alexis “La Bebeshita” y Aristeo Cázares llegó a su final sin siquiera haber comenzado pues luego de que la influencer decidiera declararle abiertamente su amor al ex campeón de Exatlón México, este la rechazó de forma contundente provocando el llanto de la también cantante que saltó a la fama en el programa de “Enamorándonos”.

La tortuosa historia de amor entre “La Bebeshita” y Aristeo Cázares comenzó hace unos meses, cuando ambos compartieron créditos en MasterChef Celebrity México y debido a que demostraron tener una excelente química sus caminos se encontraron nuevamente en “Venga la Alegría Fin de Semana” donde la influencer se hizo una conductora invitada permanente gracias a su carisma.

La Bebeshita, quien próximamente abrirá su cuenta de OnlyFans, ha expresado en diferentes ocasiones que realmente le gustaría tener una relación con Aristeo Cázares y en algún momento señaló que era bien correspondida, pero mencionó que esto solo ocurría cuando no estaban siendo grabados, por su parte, “El Aguileón” ha negado estas versiones y desde hace unas semanas se ha encargado de rechazar en cada oportunidad a su compañera de emisión, incluso el público lo ha llegado a calificar como “grosero” y “patán”.

Aristeo y La Bebeshita en Venga la Alegría fin de semana. Foto: Especial

La Bebeshita termina humillada por Aristeo Cázares

Aristeo Cázares es uno de los atletas que fue considerado para participar en “Exatlón All Stars”, cuya temporada dará inició el próximo lunes 31 de enero, por lo que será en los próximos días cuando realice el viaje a República Dominicana para iniciar las grabaciones del programa, pero “La Bebeshita” no quiso que su galán se fuera sin antes echar toda la carne al asador y declararle su amor abiertamente y para ello preparó una serenata con todo y mariachis.

En su último video publicado en su cuenta de YouTube, Daniela Alexis documentó cómo fue que preparó esta sorpresa para Aristeo Cázares y luego de embellecerse le pidió a Mati Álvarez que fuera su cómplice para sorprender a su compañero de emisión pues le declararía su amor, así que la multicampeona de Exatlón México aceptó y prepararon todo.

Cuando estuvo todo listo, “La Bebeshita”, acompañada de unos mariachis, sorprendió a Aristeo Cázares afuera de su departamento y su primera reacción no fue muy buena y de inmediato comenzó a culpar a Mati Álvarez, posteriormente, Daniela Alexis lo abrazó en diferentes ocasiones y le declaró su amor, sin embargo, el hermano de Ernesto Cázares le dijo que él solo la quería como amiga y le agradeció por la serenata.

En otro momento, La Bebeshita intentó besarlo, pero Aristeo utilizó un micrófono para evitarlo y fue aquí donde soltó la frase con la que le rompió el corazón a la influencer, “estoy saliendo con alguien y no puedo besar a nadie”. Tras el rechazo de Aristeo, “La Bebeshita” les ordenó a los mariachis que se detuvieran y que enseguida les pagaría para que se retiraran y fue aquí donde no pudo evitar llegar a las lágrimas. “¿Es neta, me estás bateando?” dijo con lágrimas en los ojos y para finalizar, el traceur reiteró “Te quiero mucho, pero no te puedo besar” y finalizó el video.

