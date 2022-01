VLA: Aristeo Cázares "confiesa" su AMOR a querida conductora, pero rompe un corazón | VIDEO

El 2022 comienza con todo para los conductores de Venga La Alegría (VLA), pues tras un fuerte inicio de la edición de fin de semana, los conductoras han comenzado a generar rumores y polémicas que llenan de intriga a los seguidores del matutino.

Tal es el caso de "La Bebeshita", ex participante de Enamorándonos", y Aristeo Cázares, campeón de Exatlón México, quienes desde el estreno del programa han sido protagonistas de un supuesto romance. La joven influencer nunca dudó en reconocer públicamente que el campeón le gusta para más que una amistad y todo apuntaría a que él no estaría del todo incómodo.

Sin embargo, en pleno inicio del 2022, "La Bebeshita" reveló que su compañero de conducción decidió confesarle su amor el pasado 28 de diciembre. "Yo estaba en mi coche manejando muy tranquilamente y de pronto me marca el Aris, como es costumbre que me hable todos los días", comenzó a relatar joven. "Me dice: 'Oye, ¿estás sola?' Y yo: 'Ay Aris, sí estoy manejando ¿qué pasa? (...) Y entonces me dice: 'Me gustas, me gustas muchísimo. No puedo vivir sin tí".

Otras conductoras como Mati Álvarez y Cynthia González se mostraron soprendidas ante la confesión de "La Bebeshita", quién además aseguró que Aristeo le pidió que iniciaran el nuevo año saliendo juntos y entablando una relación formal. Aunque la confesión emocionó a la ex participante de MasterChef Celebrity dudó de la veracidad de las palabras del campeón y se preguntó que día era.

"Ami no me andes haciendo esas bromas", comentó mientras golpeaba a modo de broma a su compañero.

