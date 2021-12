VLA: ¿La Bebeshita olvida a Aristeo Cázares? llegó bien acompañada de otro galán al programa | VIDEO

Este fin de semana Aristeo Cázares brilló por su ausencia en “Venga la Alegría”, sin embargo, esta situación fue bien aprovechada por “La Bebeshita”, quien cansada de los múltiples rechazos del ex campeón de Exatlón México, aprovechó para presumir al auténtico dueño de sus quincenas, por lo que llegó bien acompañada al matutino sin mostrar signos de extrañar al famoso traceur.

“Alguien me acompaña el día de hoy a ‘Venga la Alegría’”, fueron las palabras que dijo “La Bebeshita” en una historia de Instagram en la que se grabó desde su auto y posteriormente apuntó hacia la zona del asiento del copiloto donde viajaba nada más y nada menos que “Albondiguita”, un cerdito que es su mascota y quien es el verdadero dueño de sus quincenas.

“Albondiguita” fue muy ben vestido a su debut en la televisión pues portaba una pijama que “La Bebeshita” le compró especialmente para esta ocasión y su llegada a los foros de TV Azteca causó un gran furor entre sus compañeros, quien recibieron de buena manera al apuesto y simpático acompañante de la ex participante de “Enamorándonos”.

El enorme cerdito de “La Bebeshita” se estuvo paseando por todo el set y las reacciones entre sus compañeros no se hicieron esperar pues le recomendaron que deje de buscar el amor en Aristeo Cázares pues con “Albondiguita” lo tenía todo, sin embargo, todo parece indicar que su mascota no la hará olvidar al traceur pues en pleno programa dejo ver que no está dispuesta a quitar el dedo del renglón con tal de conseguir el amor de su compañero de emisión.

“La Bebeshita quiere casarse con Aristeo Cázares”

Hace una semana, "La Bebeshita" realizó un ritual para el amor en pleno programa en vivo y señaló que le gustaría llegar al altar en 2022, no obstante, en esa ocasión no se atrevió a decir que soñaba casarse con Aristeo Cázares debido a que también estuvo presente en dicho ritual, pero en el programa de este domingo 5 de diciembre aprovechó que Aristeo Cázares se ausentó del programa y reveló que buscará casarse con el hermano de Ernesto Cázares.

Fue durante una dinámica en la que “La Bebeshita” escribió su carta para los Reyes Magos y al ser cuestionada sobre lo que había pedido sorprendió al confesar que solo había pedido dos cosas: la primera, casarse con Aristeo Cázares y la segunda que se conviertan en padres de otro cerdito, por lo que su comentario causó sorpresa entre sus compañeros quienes pensaban que los rechazos de Aristeo serían suficientes para alejar a la también creadora de contenido, quien lejos de olvidar al atleta se ha mostrado más interesada que nunca en entablar una relación con su compañero.

"La Bebeshita" no desiste en su conquista del corazón de Aristeo Cázares. Foto: Especial

¿Por qué se ausentó Aristeo Cázares de Venga la Alegría?

La ausencia de Aristeo Cázares de “Venga la Alegría fin de semana” dio a pie a que surgieran diversa teorías en las que llegó a asegurarse que había sido despedido del matutino o que lo habían cambiado a la edición de lunes a viernes, sin embargo, ninguna de estas versiones fue cierta pues se sabe que el traceur pidió permiso para poder cumplir con otro compromiso laboral dentro de la televisora pues regresará a Exatlón México donde participará en un programa especial de leyendas donde volverá a recorrer los circuitos que lo catapultaron a la fama.

SIGUE LEYENDO:

Aristeo Cázares "desaparece" de VLA; este es el nuevo proyecto que encabezará

La Bebeshita tiene una recámara GIGANTE con exclusivo clóset y marcas de lujo: VIDEO