Aracely Arámbula revela la verdad detrás de su "oculta" relación con Arturo Carmona | VIDEO

Desde hace algunos meses, Aracely Arámbula se encuentra dentro del ojo del huracán debido a diferentes polémicas relacionadas principalmente con sus hijos, quienes son producto de su relación con Luis Miguel, sin embargo, en esta ocasión la actriz y cantante acaparó la atención de los medios debido a que finalmente aceptó que sí tuvo un romance con Arturo Carmona, además, también reveló el motivo por el que nunca hizo pública su relación y afirmó que le sigue guardando cierto cariño al actor.

La polémica se revivió hace apenas unos días debido a que Arturo Carmona confirmó durante una entrevista para el canal de YouTube de Fernando Lozano que sí había tenido una relación con Aracely Arámbula cuando ambos compartieron créditos en el musical “Perfume de Gardenia”, sin embargo, señaló que la decisión de no ventilarlo fue de “La Chule”, por lo que, ante el acecho de la prensa, la cantante no tuvo otra opción más que confirmarlo que había dicho su ex pareja.

Fue durante una entrevista para las cámaras de “Venga la Alegría” donde la ex pareja de Luis Miguel confirmó de forma muy sutil el haber tenido una relación con Arturo Carmona y enfatizó que el actor es una persona a quien le guarda mucho cariño pese a que su relación terminó hace ya varios años.

“Arturo es alguien a quien quiero mucho, mucho, mucho, en el tiempo de “Perfume de gardenia” tuvimos un romance muy bonito”, fueron las palabras de la actriz nacida en Chihuahua quien aseveró que decidió mantener su romance con un perfil bajo para que no fueran presionados por la prensa de espectáculos. “Él dice que yo lo niego y no, yo no lo niego, pero yo no quería que ustedes nos acosaran tanto”, señaló la actriz refiriéndose a los reporteros.

Cabe mencionar que, Aracely Arámbula también confesó que la revelación de Arturo Carmona no fue del agrado de su familia, en especial de su madre, quien le mandó a decir al actor que estaba muy enojada por haber ventilado su noviazgo con su hija, sin embargo, la actriz reiteró que ya todo quedó arreglado, pues señaló que Arturo Carmona la contactó para ofrecerle disculpas.

Arturo Carmona se disculpa

“Arturo es un tipazo. Ya lo platicamos y ya estaba todo apenado. Él me habló y me pidió disculpas y le dije, mientras estaba en Chicago haciendo una entrevista: ‘No he visto nada, ¿pero ¿qué hiciste, Arturo?, ¿Qué hablaste de más?” señaló la actriz quien en otro momento de la entrevista también aseguró que pese a ya no ser pareja conserva una buena amistad con el actor pues confesó que durante su relación se portó muy bien con sus hijos, Miguel y Daniel, quien son producto de su relación con Luis Miguel.

“A Arturo lo quiero tanto que lo había invitado al teatro en Toluca, pero como hemos andado en la locura ni le recordé ni me recordó, pero está invitadísimo porque él también hizo esa obra, es alguien que quiero mucho, mucho, que se portó increíble con mis hijos y lo hablamos él y yo”, comentó Aracely Arámbula.

Para finalizar, Aracely Arámbula reveló que actualmente sí tiene una pareja, sin embargo, señaló que no pretende ventilar la identidad de su galán pues al igual que pasó con Arturo Carmona, prefiere mantener su relación lo más alejada de los reflectores, por lo que pidió respeto a la prensa para no volver a atravesar una situación tan complicada con los medios tal como sucedió hace unas semanas cuando un grupo de reporteros trataron de fotografiar a toda costa a uno de sus hijos.

SIGUE LEYENDO:

Aracely Arámbula ¿Cuál es su estado de salud?; la actriz reaparece y aclara que le pasó

Aracely Arámbula revela por qué no quiso aparecer en la bioserie de Luis Miguel | VIDEO