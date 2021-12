Aracely Arámbula ¿Cuál es su estado de salud?; la actriz reaparece y aclara que le pasó

Aracely Arámbula preocupó a sus seguidores después de que apareciera usando oxígeno en un video publicado en sus redes sociales. Sus fanáticos comenzaron a preguntar cuál era su estado de salud, sobre todo en estos momentos que continúa la pandemia de Covid-19.

Esta semana, la actriz subió un clip en su cuenta de Instagram en donde estaba utilizando unas puntas nasales, las mismas que son empleadas para el suministro de oxígeno. Ante la incertidumbre y las especulaciones, la protagonista de 'La Dueña' reapareció y aclaró qué le pasó y porque tuvo que recibir la asistencia de este aparato.

Durante una entrevista con 'Ventaneando', la famosa conocida como 'La Chule' explicó que se encuentra muy bien de salud, sin embargo, reveló que se sitió un poco mal cuando regresó de Estados Unidos a México, pues le dio una gripa leve que la hizo usar el oxígeno.

"Gracias a Dios estoy bien. Fíjate que regresamos de Chicago, de la gira muy padre… y con los cambios de clima pues bueno, sí llegué (y) la altura de México ya sabes que siempre es como difícil, un poquito complicada, entonces cuando llegué el lunes me dio un poquito de gripa, pero ya estoy súper bien…”, dijo la estrella de telenovelas a medios.

La también cantante dijo que después de hacer aquella publicación recibió mensajes de ánimo de sus seguidores, quienes siempre se mantienen al pendiente de sus actualizaciones en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram en donde presume sus mejores looks.

Al igual que sus fans, sus amigos del medio del espectáculo también se preocuparon y la mandaron buenos deseos, reveló la originaria de Chihuahua, quien agregó que sólo fue una infección pasajera pero que ya se encuentra mucho mejor.

"Por eso me puse esa terapia un ratito, para fortalecer, vitamina C y aquí estamos todos muy cuidados. Gracias a todos los que se han preocupado porque hasta mi amigo Rodrigo Vidal me escribió y le digo: ‘No, Rodri’…”, dijo la intérprete.