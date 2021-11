La canción con la que Luis Miguel ENAMORÓ a Aracely Arámbula | VIDEO

A largo de su vida Luis Miguel ha tenido varias relaciones conocidas y mchas más secretas, uno de los romances más sólidos que se le conoce a “El Sol de México”, es la que sostuvo con la actriz mexicana Araceli Arámbula.

Con la “Chule” como también es conocida la famosa, confirmó su relación en el año 2005 y aunque trataron de mantener su amor muy discreto y alejado de las cámaras y reflectores se sabe que Luis Miguel se enamoró de la belleza de la también cantante.

Pese a que “Luis Mi” tenía una reputación de “mujeriego”, logró conquistar el corazón de la originaria de Chihuahua, pues con su galanura y atenciones se ganó a la bella actriz. Estas no fueron las únicas razones para que Araceli aceptara sostener una relación con el intérprete, pues además le dedico uno de sus grandes éxitos musicales.

Se trata de la canción “Te necesito”, que viera la luz en 2003 y que contiene algunas frases reveladoras en las que hace mención todo lo que siente una persona por su ser amado

Araceli fue la única esposa legal de Luis Miguel, tuvieron dos hijos; Miguel y Daniel y aunque personas cercanas a la pareja han mencionado que si se veían enamorados y felices, la relación no duró mucho tiempo, actualmente ya no están juntos, se separaron desde el 2008 y su comunicación no es nada buena.

Sobre los niños la “Chule” ha mencionado que Luis Miguel si se hace cargo de ellos económicamente, pero no pasa tiempo de calidad con Miguel y Daniel.

Araceli en la serie

Muchas personas esperaban que Araceli Arámbula participara en Luis Miguel: la serie, pero ni el nombre, ni la historia y mucho menos la actuación de la estrella formaron parte del proyecto que cuenta la vida del cantante, el motivo por el cual fue omitido es debido a que Araceli no permitió que fuera mencionada.

