Exnovia de Luis Miguel quiere su propia serie biográfica para contar su verdad

La tercera temporada de “Luis Miguel: La Serie” arribó a Netflix hace unas semanas y los fans enloquecieron con los últimos seis capítulos de esta producción. Los episodios se lanzaron la madrugada de este 29 de octubre. Para seguir con la continuidad Diego Boneta interpretará de nueva cuenta al popular cantante. Sin embargo, ahora una ex novia del cantante quiere sacar una serie biográfica también.

En la última temporada de “Luis Miguel: La Serie” todo inicia con la ruptura familiar que Luis Miguel sufrió con Alex, su hermano y también recreará la relación que tiene con su hija Michelle, quien por años negó verlo y le guardó una suerte de rencor, en la actualidad se volvieron a distanciar porque ella no estaba de acuerdo con la serie. ¿Ya la viste?

Una de sus ex novias más emblemáticas quiere su propia serie

Mariah Carey dio de qué hablar con su autobiografía “The Meaning of Mariah Carey”, publicada en verano del año pasado. Y aunque fue todo un éxito de ventas, no está a gusto con los resultados y quiere ir por más. Y es que la diva de la música contempla producir una serie o varias películas basadas en los diferentes capítulos de la obra.

Siempre causa polémica. Foto: Especial

Su libro cuenta desde sus humildes inicios en una familia conflictiva y desestructurada, hasta el lujo en el que ha llegado a vivir: "Todavía estamos trabajando en la adaptación, por lo que no estoy segura de si será una serie guionizada, un filme o incluso una serie de películas. No puedo hablar mucho de todo esto, pero ese es sin duda mi próximo proyecto y estoy deseando darle forma", mencionó recientemente en una entrevista.

Pero no todo ha sido bueno para ella, pues un bar en Dallas, Texas, prohibió a los asistentes reproducir la canción “All I Want For Christmas Is You” de Mariah Carey, la cual es uno de los temas favoritos durante la temporada navideña y que se empieza a escuchar en los sitios públicos inmediatamente después de que termina Halloween. Esto se volvió viral y muchos coincidieron en la desición del establecimiento.

