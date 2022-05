Netflix tiene la película más DEVASTADORA que te hará reflexionar sobre las adversidades de la vida |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Qué ver en Netflix

Bajo este panorama, hemos hecho la selección de una producción documental para que disfrutes al lado de tus seres queridos este fin de semana; se trata del documental 'Nacido en Siria', mismo que actualmente se encuentra disponible a través de Netflix y que es dirigido por Hernán Zin, y ha llamado la atención su cruda trama.

'Nacido en Siria' es una producción que retrata la realidad que viven los refugiados sirios, quienes buscan desesperadamente una vida mejor y la huida de la guerra.

¿De qué trata "Nacido en Siria"?

Es así como familias enteras de sirios, incluidas las infancias hacen un extenso y peligroso recorrido para llegar a las orillas de Grecia o buscan la forma de pasar de frontera a frontera rumbo a países como Alemania o Hungría.

A continuación te mostramos el tráiler de ésta producción que es dirigida por Hernán Zin, quien además es director de largometrajes como 'Nacido en Gaza' o '10 elefantes'.

SIGUE LEYENDO:

La película de suspenso que se estrenó en Netflix; te estremecerá con su fuerte historia |TRÁILER

Las 3 películas más DESGARRADORAS para ver durante la tercera semana de MAYO; te encantarán y están en Netflix