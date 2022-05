La película de suspenso que se estrenó en Netflix; te estremecerá con su fuerte historia |TRÁILER

Netflix se ha consolidado como una de las opciones de entretenimiento audiovisual más populares alrededor del mundo, y aunque esta empresa ubicada en Los Gatos, California fue creada en 1997, hasta 2007 empezó ofrecer su servicio a través de computadoras personales en Estados Unidos. Sin embargo, la empresa de tipo sociedad de responsabilidad limitada inició ofreciendo un servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, pero ahora es una de las mejores productoras audiovisuales en cuanto creación y adquisición de productos referentes a series y películas para su difusión mundial.

En este sentido, las opciones son múltiples dentro de esta plataforma, la cual cuenta con títulos que van desde el drama y la comedia, hasta documentales y bioseries; entre sus principales producciones originales se encuentran Orange is the new black, Black Mirror y Stranger Things.

Qué ver en Netflix

En esta ocasión te recomendamos la cinta Dangerous o en español instinto peligroso, la cual se ha colado dentro de la selección del Top 10 de las cintas más vistas en México hoy dentro de la gigante de streaming, Netflix.

“Instinto peligroso” es una película que tuvo lanzamiento en 2021 y que cuenta con una duración de 99 minutos llenos de tensión, acción y suspenso. La producción realizada en Estados Unidos fue bajo la dirección de David Hackl, con el guión de Christopher Borelli y la fotografía de Marc Dobrescu.

Dicha producción que también se encuentra dentro del género acción y thriller, bajo las productoras Minds Eye Pictures, Eagle Films y Lionsgate, sigue la historia de un sociópata quien decide viajar a una isla para investigar el misterio detrás de la desaparición de su hermano, sin embargo, tendrá que vivir diversos enfrentamientos y bloqueos que serán más de los que esperaba, para así desenmascarar lo que hubo detrás de este caso.

¿De qué trata "Instinto Peligroso"?

Cabe señalar que dicha producción cinematográfica cuenta con calificaciones en un rango medio, sin embargo, fue nominada en los premios Razzie.

“Instinto Peligroso” cuenta con las actuaciones de Scott Eastwood, Kevin Durand, Famke Janssen, Mel Gibson, Brock Morgan, Ryan Robbins, Chad Rook, Jayce Barreiro, Emmanuel Addo, Brendan Fletcher, Tyrese Gibson, Destiny Millns, Alex Miro, Brenda Bazinet, y Leanne Lapp.

