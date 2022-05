Morrissey cumple 63 años: el antes y después del líder de The Smiths

The Smiths es considerada como la banda de rock alternativo más importante de la década de 1980 que, a pesar de sólo haber estado activa por cinco años, logró conquistar la industria musical al grado que en 2022 sus canciones siguen siendo las preferidas de muchos, incluyendo a los más jóvenes. Por supuesto, todo fue gracias a su líder y vocalista, Steven Patrick Morrissey, quien este domingo celebra su cumpleaños número 63.

El británico, mejor conocido como Morrissey ha hecho historia junto a Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce, no sólo por crear The Smiths, sino también por construirse una larga trayectoria en el mundo de la música en el que destaca su pasión como cantante, compositor y autor. Cabe destacar que al igual que muchas promesas en esta industria, inició su formación desde muy temprana edad al haberse iniciado junto a The Nosebleeds, una banda de punk rock, además de haber intentado formar parte de Slaughter & The Dogs.

Por supuesto, su gran salto a la fama y reconocimiento mundial se dio en 1982 cuando The Smiths lanzó su primer álbum con un nombre homónimo, pero la banda se separó en 1987 cuando el cantante y Johnny Marr comenzaron a tener diferencias entre ellos y un año después, Morrissey inició su carrera como solista, misma que sigue activa hasta este 2022. De hecho, hace un par de semanas, el cantante presentó un adelanto de lo que será su nuevo álbum al interpretar el single "I am Veronica".

Como todos los grandes artistas que ya dejaron su huella en la industria musical, el británico de 63 años es una de las figuras que muchos aman u odian y sobre ello él mismo ha bromeado recordando lo que esto conlleva. "Si mencionas mi nombre, la gente o vomita o se entusiasma. Es un cumplido porque significa que, como mínimo, eres original", dijo a El País en 2017.

Coincidiendo con el originario de Manchester, ya hizo historia al haber construido una de las carreras más recordadas, importantes e influyentes, primero como el líder de The Smiths y después como solista. Entre los aspectos más importantes que se le reconocen a nivel mundial es que logró crear los sonidos perfectos para llenar de emociones a quien escucha sus canciones, ya sea desde la melancolía hasta las letras poéticas.

Y con motivo de su cumpleaños número 63 recordamos el antes y después del líder de The Smiths, quien a pesar de su talento ha sido duramente criticado por sus polémicas opiniones que marcaron su personalidad no sólo al alcanzar la fama, sino también presentes desde que era estudiante de secundaria, un momento en el que ya se oponía a la violencia, según destacó en su libro autobiográfico.

El cambio de Steven Patrick Morrissey es principalmente físico, pues siempre se ha mantenido fiel a sus opiniones y posturas, pero sus fans no coinciden con muchas de ellas por ser vistas como extremistas o por coincidir con posiciones de la ultraderecha. A pesar de ello, su defensa hacia los derechos, especialmente de los animales lo han hecho estar en medio del debate en más de una ocasión; cabe recordar que el británico es vegano y en una ocasión llegó a llamar a los chinos una "subespecie" por su trato hacia los animales.

Aunque su postura política también ha dado mucho de qué hablar, pues han sido muy relacionadas con la ultra derecha y tan sólo por recordar alguno de sus momentos más polémicos destaca su apoyo a Nigel Farage, un ex diputado al Parlamento Europeo que defendía políticas antiinmigración. Por otro lado, muchas veces ha sido calificado como una persona racista, narcisista y ególatra.

