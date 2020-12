¿Qué tienen en común Selena Quintanilla, The Pretenders y Morrissey? Aquí te lo contamos

Quizás al leer el título de esta nota puedes creer que hablamos de un disparate total y no te culpamos pues es por demás conocido que la “Reina del Tex-Mex” Selena Quintanilla y el ex líder de la mítica banda ochentera de rock The Smiths, Morrissey, han sido figuras de la música, sin embargo, en géneros totalmente opuestos.

Pero aunque no lo creas existe una estrecha relación entre estos artistas, si tú naciste entre las décadas de los 80’s y 90’s, seguramente has escuchado, - hasta cantado, el coro de la canción “Fotos y recuerdos”, sino te suena escucharla a continuación´.

Pues por increíble que parezca y aunque pareciera que el tema es original de de la artista latina, la canción en realidad es original de Chrissie Hynde, vocalista de la banda Pretenders, en la canción que se llama Back On The Chain Gang y forma parte del álbum ‘Learning To Crawl’ (1984) de la legendaria agrupación anglo-estadounidense.

¿Y entonces cuál es la relación con Morrisey?

Pues dicha relación entre los tres artistas, es justamente esta melodía, de la cual Morrissey también hizo su propia versión, la cual forma parte de la nueva edición de lujo del vinilo ‘Low In High School’.

El cual fue lanzado el 2 de noviembre pasado donde se incluyen cuatro canciones nuevas y cinco canciones remake de los artistas favoritos del ex líder 'The Smiths'. Es así que con esta canción, Morrissey rinde homenaje a su colaboradora y amiga: Chrissie Hynde, quien es cantante, guitarrista, compositora, fundadora y única miembro original de su banda 'The Pretenders'.