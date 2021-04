Morrissey critica a los creadores de Los Simpson por ilustrarlo como un racista con sobrepeso

Morrissey ahora tiene en la lista de enemigos: los creadores de Los Simpson, pues el cantante apareció junto a The Smiths en el último episodio de la serie animada.

Durante el episodio llamado “Panic on the streets of Springfield",que hace referencia a la canción de la banda “Panic in the streets of London”, el cual fue transmitido anoche en Estados Unidos, se ganó el odio del cantante.

En este episodio muestra a Lisa haciendo un nuevo amigo imaginario, el cual es un cantante de indie rock sombrío y deprimido de los años 80 del Reino Unido, en referencia al intérprete.

Esta es la razón de su enojo

Hay que recordar que pese a que la producción quería que el mismo cantante diera la voz al personaje. En el capítulo es llamado “Quilloughby”, fue personificado por el actor británico Benedict Cumberbatch.

En este episodio se puede ver al solista como un hombre de extrema-derecha, racista, con sobrepeso y borracho cuando llega a la crisis de la mediana edad.

Solamente unas horas después del estreno del capítulo, Morrissey por medio de un comunicado en su página de Facebook, aseguró que el programa había “empeorado” en los últimos años.

”Lamentablemente, Los Simpson comenzó creando una gran comprensión de la experiencia cultural moderna, pero desde entonces ha degenerado para tratar de capitalizar controversias baratas y exponer rumores viciosos”, señaló el cantante.

“Morrissey con la barriga colgando de su camisa, hace que uno se pregunte quién es el grupo racista realmente hiriente aquí”, remata el cantante.

mavr