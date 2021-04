Apu de Los Simpsons pide PERDÓN por polémica RAZÓN; "es prácticamente un insulto", asegura

El personaje de Apu ha sido el centro de la polémica de Los Simpsons desde hace algunos años debido a que promueve estereotipos raciales a nivel mundial, razón por la que el actor Hank Azaria, quien da voz a ese dibujo, considera que es necesario ofrecer una disculpa a la comunidad india.

Incluso, Azaria admitió que su interpretación es "prácticamente un insulto", por lo que una parte de él desearía "ir a ver a todos los indios de este país (Estados Unidos) y pedir disculpas personalmente".

Aunque defiende que el personaje no fue creado con mala intención, reconoce que eso "no significa que no haya consecuencias negativas reales".

FOTO: 20th Century Fox

La polémica con Apu

El querido personaje ya había generado controversia los últimos años, la cual se avivó en 2017 tras el documental "The Problem with Apu" del cómico indio-estadounidense Hari Kondabolu, que exponía que el personaje se creó basado en prejuicios raciales.

El documental causó un impacto tan fuerte en Azaria que inclusi lo hizo dudar sobre su continuidad en la legendaria caricatura de Fox, reveló el actor de doblaje en el podcast de Dax Shepherd's Armchair Expert.

"Así es como se piensa y se representa a su gente ante muchos en este país", indicó Azaria.

Tras el documental, Kondabolu criticó que el personaje estuviera definido por su trabajo y por los ocho hijos que tiene en su matrimonio concertado, según la BBC.

El comediante explicó en su documental que, en su infancia y adolescencia, Apu era una de las pocas representaciones de personajes del sudeste asiático en la televisión estadounidense, y que otros niños imitaban a Apu para burlarse de él. Hari Kondabolu FOTO: Getty Images

En el pasado, Azaria también declaró que le parecia "muy triste, personal y profesionalmente" que alguien hubiera sufrido burlas a causa de Apu.

El propio creador de la serie, Matt Groening, ha admitido que los personajes necesitan ser reinventados. En el caso de Apu, el comerciante podría volver a la caricatura con una nueva función.

CRS