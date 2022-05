Ya no tarda, quiero una estatuilla personal: Eugenio Derbez quiere un Oscar y se pone serio para conseguirlo

Eugenio Derbez se convirtió en el segundo mexicano en formar parte del elenco de una cinta reconocida por la Academia de Hollywood como la Mejor Película, y aunque disfrutó estar arriba del escenario de la gala más importante del cine, quiere su propio Oscar y ya trabaja para conseguirlo.

“Quiero una estatuilla personal para agregarlo en mi curriculum, ya no tarda, sino es como actor, será como productor o director, pero ahí va, ya lo verán. Aunque no sea en comedia, porque desgraciadamente es un género que no toman en cuenta y es complicadísimo, por eso hemos empezado a hacer otras cosas en mi compañía para poder entrar en festivales”, comentó el actor en entrevista.

Derbez entró al mundo del entretenimiento en los 80 con programas como “Cachún cachún ra ra!” y “¡Anabel!”, pero fue en los 90 que se integró por completo a la comedia con “Al derecho y al derbez”, “Derbez en cuando”, “XHDRBZ” y “La familia P. Luche”. Para la primera década de este siglo entró al cine en comedias románticas como “No eres tú, soy yo” o “Te presento a Laura”, teniendo gran éxito con “No se aceptan devoluciones”, sin embargo, poco reconocimiento ha tenido por la industria nacional.

“Siento que nadie es profeta en su tierra y me quedó cariño del público. Cada vez que vengo a México lo compruebo, porque la gente es mi mejor premio… Los demás que a veces nos dan los intelectuales, son importantes, pero es más importante el cariño de la gente”, afirmó.

El actor seguirá dividiendo su tiempo en proyectos de comedia e historias más series, artísticas, para poder llegar a todo los mercados, aunque no siempre delante de las cámaras y tratando de complacer al público.

Aunque actualmente radica en Estados Unidos, tampoco deja de trabajar en su país. Este 6 de mayo estrena la cuarta temporada de “LOL: Last One Laughing” en Prime Video, un proyecto en el que reta a comediantes nacionales a pasar seis horas sin reírse, y pese a lo simple que parece, es más difícil.

En esta entrega cuenta con la participación de su hijo José Eduardo, quien lo ayuda a conducir y también convive con los participantes para desconcentrarlos y hacer más complicada su estancia en la casa. “Trabajar con mi papá es difícil, porque es exigente y además me dijo que me preparara para poder saber qué contestar cuando me uniera a los comediantes, así que los estudié muy bien”, contó.

En esta temporada del programa, participan Juan Carlos 'Borrego' Nava, Alexis de Anda, Isabel Fernández.

También Juan Carlos Casasola, Carla Camacho, Ray Contreras, El Estaca y Eduardo Videgaray.

El resto del elenco lo completan Alex Montiel y Platanito, ya que participaron por parejas.

Para los concursantes trabajar con distintas generaciones fue un acierto y esperan que el público lo disfrute.

6 horas estuvieron encerrados haciendo el programa.

1 semana antes fueron aislados los concursantes.

81 proyectos audiovisuales ha hecho Derbez.

