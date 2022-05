Descubre el grado de estudio de Génesis Rodriguez, hija de José Luis "El Puma" Rodríguez

Génesis Rodríguez, la bella actriz de 34 años, hija del cantante venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez, se encuentra disfrutando de sus vacaciones. En la cúspide de su carrera, la menor de la familia Rodríguez está aguardando el estreno de su serie en Netflix. Por si no lo sabías, este es su grado de estudios.

La hija del Puma Rodríguez y de la modelo Carolina Pérez nació en Miami y tiene dos medias hermanas, producto de la relación de su padre con su ex esposa. Es quien mejor su lleva con su padre, debido a que tanto Liliana Rodríguez como Lilibeth, no tienen una gran relación con su progenitor. Está en permanente contacto con el músico venezolano.

La bella Génesis Rodríguez de 34 años. Fuente Instagram @genirodriguez

Génesis Rodríguez comenzó a hacerse conocida por sus papeles en telenovelas como ‘Doña Bárbara’ o ‘Prisionera’ donde cumplió un rol importante. Además, debutó en Hollywood en el año 2013 con la película ‘Hours’. Fue parte también de la serie ‘La Ley y el Orden: víctimas especiales’. Ahora será parte de la tercera temporada de ‘Umbrella Academy’ que se estrenará en el próximo mes de mayo en Netflix. La bella actriz se pondrá en el papel de ‘Sloane’.

En los últimos días, la hija de José Luis ‘El Puma’ Rodríguez ha estado disfrutando de sus vacaciones en Costa Rica, luciendo su esbelta figura frente al espejo luciendo un bikini de color blanco. Ante este posteo en Instagram, Génesis recibió los halagos de su padre, su principal admirador. Además, recibió miles de likes y comentarios.

El sensual posteo que enamoró a todos. Fuente Instagram @genirodriguez

Pero, quizás algo no sabías de Génesis Rodríguez y es sobre su grado de estudios. Tiene una facilidad increíble para hablar inglés con fluidez debido a que cursó sus estudios primarios en el Carollton School of the Sacred Heart de Miami. Al mismo tiempo, tomó clases de teatro y actuación en el instituto Lee Strasberg donde descubrió el amor por la actuación.