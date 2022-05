Bridgerton: Ellos serán los protagonistas de la tercera temporada y lo que se sabe al momento de la serie de Netflix

Se sabe que Netflix se ha coronado como la plataforma de streaming con mayor número de éxitos, al menos en lo que a series refiere, y no conforme con el triunfo de series como “El juego del calamar”, “Stranger Things” o “Organge is the new black”, ahora Netflix ha conquistado nuevos públicos desde el pasado 25 de diciembre de 2020, esto con el lanzamiento de “Bridgerton”.

Recordemos que desde hace dos años “Bridgerton” se consolidó como una de las favoritas de audiencias de todas las edades, y tras aquellos primeros ocho episodios, esta producción se ha posicionado como una de las más exitosas en lo que refiere a dramas y producciones románticas. Ahora los fans de están a la espera de que sea estrenada su tercera temporada.

Lo que tienes que saber sobre la serie “Bridgerton”

Esta es una producción que fue creada por Chris Van Dusen y producida por Shonda Rhimes, quien es reconocida a nivel internacional por ser la creadora de la exitosa serie de doctores “Grey’s Anatomy”.

Dicha serie sigue la historia de la alta sociedad londinense durante el periodo Regencia inglesa del siglo XIX que se enfoca en las familias Bridgerton y Featherington.

Ahora los usuarios ya han vuelto tendencia dicha producción que sigue la vida de estas dos familias, conformadas por Violet, vizcondesa viuda Bridgerton, sus cuatro hijos Anthony, Benedict, Colin y Gregory, y sus cuatro hijas Daphne, Eloise, Francesca y Hyacinth.

Por otro lado, la familia Featherington es integrada por Lady Portia Featherington, su esposo el barón Archibald Featherington y sus tres hijas, Philippa, Prudence y Penelope, y una prima lejana, Marina Thompson.

La pareja protagonista de la tercera temporada

Esta serie está basada en las novelas de la escritora estadounidense, Jullia Quinn, ambientadas en el fastuoso y competitivo mundo de la alta sociedad londinense en el periodo victoriano. Debido al furor entrono a esta producción, Netflix confirmó que “Bridgerton” contará con una tercera y cuarta temporada.

Respecto a la tercera, se sabe que Ruby Stokes, la actriz que interpreta a Francesca Bridgerton ya no formará parte de la serie, y en su lugar veremos a Hannah Dodd (actriz de "Anatomía de un escándalo"), quien se pondrá en la piel de Francesca.

Se sabe que en la futura nueva entrega de esta serie, Penelope Featherington, interpretada por la actriz Nicola Coughlan, será la protagonista junto a su amado Colin.

La tercera temporada seguirá la historia de amor entre Penelope y Colin. Foto: Instagram

