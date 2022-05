Enrique Cuenca: Este fue el trágico final del querido y simpático “Polivoz”

Enrique Cuenca fue uno de los mejores comediantes que ha desfilado por la televisión mexicana, sin embargo, en muchas ocasiones no se le reconoce como debería, por lo que en esta ocasión recordaremos algunos aspectos que posiblemente no sabías acerca de la vida personal y profesional del querido “Polivoz”, además te diremos por qué se alejó de Eduardo Manzano y cuál fue su trágico final.

El nombre completo del “Polivoz” era Enrique Cuenca Martínez, era originario de la Ciudad de México donde nació el 2 de octubre de 1940 y aunque hay muy poca información sobre su infancia y adolescencia se sabe que fue antes de cumplir 20 años cuando comenzó su carrera dentro de la comedia pues se sabe que tenía diferentes rutinas en las que también hacía divertidas imitaciones.

Enrique Cuenca inició su carrera cómica a finales de la década de 1950. Foto: Especial

De acuerdo con las propias declaraciones de Enrique Cuenca y Eduardo Manzano, la icónica dupla de “Los Polivoces” nació en el año de 1959 cuando ambos quedaron empatados en un concurso de imitaciones por lo que lejos de buscar a un ganador absoluto decidieron unir sus talentos para comenzar toda una época dentro de la comedia mexicana.

Como se mencionó antes, la pareja cómica se caracterizaba por realizar múltiples imitaciones de artistas del momento, pero al poco tiempo comenzaron a experimentar con nuevos personajes y fue aquí donde Enrique Cuenca pudo demostrar todas sus habilidades pues además de crear una gran parte de los icónicos personajes también fue el responsable de los guiones que los llevaron a la fama.

Enrique Cuenca fue el responsable de crear la mayoría de personajes de "Los polivoces". Foto: Especial

Luego de su llegada a la televisión, el éxito de “Los Polivoces” fue arrollador y dominaron la escena cómica nacional durante prácticamente dos décadas, 1969 y 1979, en las que además de sus icónicos programas también realizaron múltiples películas, hicieron extensas giras artísticas y hasta lanzaron algunos discos musicales que fueron todo un éxito.

¿Qué hizo Enrique Cuenca después de "Los Polivoces"?

“Los Polivoces” se encontraban en su punto máximo de popularidad cuando se dio la ruptura y aunque no está muy claro el motivo, existen dos versiones en las que se explica su separación, en la primera de ellas se asegura que las esposas de ambos no se llevaban bien y se dice que fueron ellas las que influyeron para que finalizara la famosa dupla cómica, mientras que en la segunda, el propio Enrique Cuenca aseguró que fue Eduardo Manzano el que finalizó su relación pues quería continuar su carrera en solitario.

"Los Polivoces" dominaron la escena cómica en México durante varios años. Foto: Especial

Tras quedarse solo, Enrique Cuenca lanzó su propio programa llamado “Enrique Polivoz”, el cual fue transmitido de 1977 a 1980, sin embargo, ya no tuvo el mismo impacto y su compañero tuvo la misma suerte. Pese a que sus carreras estaban en franco declive, “Los Polivoces” permanecieron alejados durante varios años, pero fue en 1988 cuando decidieron reunirse y lanzaron una nueva película que los volvió a poner en lo más alto de la comedia en México, no obstante, ya no volvieron a trabajar juntos fuera de los sets de grabación.

Durante la década de 1990, Enrique Cuenca siguió trabajando por su cuenta como comediante y guionista, pero a finales de esa década una mueblería consiguió reunir de nueva cuenta a “Los Polivoces” para que grabaran diversos comerciales siendo esta la última vez que trabajaron juntos.

Así se veía Enrique Cuenca en sus últimos años de vida. Foto: Especial

Quienes conocieron a Enrique Cuenca señalaban que era un hombre refinado al que le gustaba comer y beber bien, sin embargo, en los últimos años de su vida tuvo que privarse de estos gustos pues experimentó complicaciones renales que derivaron en otro tipo de afectaciones a su salud de las cuales ya no pudo reponerse y toda esta situación le produjo en un paro cardiaco que le quitó la vida el 29 de diciembre del 2000.

En cuanto a su vida personal, se sabe que Enrique Cuenca estuvo casado en dos ocasiones y en dichos matrimonios procreó cuatro hijos, Enrique Cuenca Valdez, Fernanda Cuenca Valdez, Frida Cuenca Heredia y Enrique Cuenca Heredia.

