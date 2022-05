¿Cantinflas iba a estar en 'El Chavo del 8'? Chespirito revela que Mario Moreno lo rechazó

Mario Moreno 'Cantinflas' fue uno de los mejores cómicos del Cine de Oro, que logró superar el declive de la industria cinematográfica. El actor siempre se desenvolvió en la pantalla grande, pero fue Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como 'Chespirito', quien reveló que el llamado 'Mimo de México' rechazó un proyecto para la televisión escrito por él, debido a ello los fans se preguntan si era 'El Chavo del 8'.

Antes de que se volviera famoso con personajes como 'El Chavo', 'El Chapulín Colorada', 'El doctor Chapatín', entre otros, Gómez Bolaños escribió las historias de otras producciones de cine y televisión, siendo las más famosas las que protagonizaron el dueto 'Viruta y Capulina', conformado por Marco Antonio Campos y Gaspar Henaine, este último fue su inspiración para sus éxitos en la pantalla chica.

Cantinflas rechazó a Chespirito para este proyecto en televisión

En los años 60, cuando Cantinflas ya tenía un renombre en el mundo del espectáculo gracias a películas como 'El Analfabeto', 'El bolero de Raquel', 'La vuelta al mundo en ochenta días', 'Ahí está el detalle', 'Sube y baja', entre otras, por lo que estaba en búsqueda de nuevas producciones y fue cuando llegó la propuesta para que incursionara en la televisión, que cada vez ganaba más terreno en el entretenimiento, tanto en México como a nivel mundial.

Cantinflas nunca trabajó en televisión Foto: Especial

Emilio Azcárraga Milmo, propietario de Televisa, quería llevar a Mario Moreno a la pantalla chica con un programa, por lo que eligió a uno de los guionistas más destacados que tenía, Roberto Gómez Bolaños, quien ya había escrito algunas emisiones exitosas como 'Cómicos y canciones' y 'El Estudio de Pedro Vargas', así como algunas películas de comedia de la llamada época de Oro del Cine Mexicano.

De acuerdo a los registros, el nombre de este proyecto sería 'El Estudio de Mario Moreno' y Cantinflas ya había aceptado participar en él, sin embargo, previo a comenzar a filmar, el cómico mexicano cambió sus exigencias y pidió que se le pagara un sueldo cinco veces mayor al que se había estipulado en el contrato.

En una entrevista, Roberto Gómez Bolaños declaró que era muy posible que el protagonista de 'El bolero de Raquel' no quiso aparecer en televisión, debido a este sorpresivo comportamiento. "Con él tuve poco trato, y lo admiré. 'Ahí está el detalle' en mi película humorística favorita de todos los tiempos, nadie me ha hecho reír tanto como Cantinflas en esa película", dijo al respecto Chespirito, que se lamentó que no se hiciera el proyecto.

En tanto, Mario Moreno sí hizo algunos proyectos en televisión como 'Cantinflas y sus amigos' y 'Cantinflas Show', programas animados en el que su personaje de "peladito" era el principal, por lo que presentó su voz, pero nunca estelarizó alguna emisión. En tanto, Chespirito comenzó a hacer sus propias historias, como 'Los Supergenios de la Mesa Cuadrada', primera producción exitosa del dramaturgo.

No obstante, fue 'El Chavo del 8' la serie que le dio fama no sólo en todo México, sino en varios países de América Latina. Junto a Ramón Valdés, Carlos Villagrán, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Angelines Fernández y Édgar Vivar, Gómez Bolaños se convirtió en uno de los grandes íconos de la televisión y referente a nivel mundial.

