Zamorita: ¿Qué fue el famoso actor cómico surgido en el Cine de Oro?

Jorge Zamora Montalvo, quien es mejor conocido como “Zamorita” fue uno de los actores cómicos más queridos y reconocidos de la televisión mexicana de las décadas de 1980 y 1990, sin embargo, muy pocos saben que inició su carrera en el cine y que además es un gran compositor responsable de canciones sumamente populares, por lo que en esta ocasión recordaremos algunos pasajes de la vida profesional y personal de esta gran luminaria.

“Zamorita”, como siempre fue conocido el actor gracias a su apellido, nació el 19 de abril de 1928 en un barrio popular de La Habana, Cuba donde si bien no tuvo una vida cómoda si fue muy feliz pues él mismo ha declarado que desde muy niño tuvo que trabajar para ayudar económicamente a su familia, no obstante, esta situación no le impidió divertirse junto a sus amigos del barrio.

Durante su adolescencia, comenzó su formación artística y a mediados de la década de 1940 comenzó su andar en el circuito de actores de La Habana donde también comenzó a difundir sus primeras composiciones por lo que comenzó a ganar fama y hasta donde se sabe fue en esta época donde conoció a Germán Valdés “Tin Tan”, quien le propuso viajar a México para que su carrera tuviera mayor proyección.

"Zamorita" trabajó en diferentes cintas con "Tin Tan". Foto: Especial

La fecha exacta en la que “Zamorita” llegó a México no está muy clara, sin embargo, se calcula que fue a mediados de la década de 1950 pues es en estos años cuando el cubano comienza a tener sus primeras apariciones como actor de reparto en diversas cintas pertenecientes a la llamada “Época de Oro del Cine Mexicano”.

A finales de la década de 1950 comienza a trabajar con mayor frecuencia en diferentes películas junto a su entrañable amigo “Tin Tan” y es gracias a esto que comienza a ser requerido por otros artistas cómicos como “Los Polivoces” o el propio Manuel “Loco” Valdés, con quienes incursiona en las series cómicas de televisión por lo que las dos siguientes décadas tuvo una intensa actividad tanto en el cine como en la pantalla chica.

"Zamorita" también destacó como compositor. Foto: Especial

Pese a su intensa actividad como actor, “Zamorita” nunca dejó de componer y algunas de las canciones más populares de su autoría son “La Basura”, “Sr. Juez” y “Bómboro Quiñá Quiñá”, entre muchas otras, las cuales se hicieron famosas gracias a diferentes artistas que las interpretaron.

Para las décadas de 1980 y 1990, “Zamorita” también incursionó en el mundo de las telenovelas y gracias a su comicidad se mantuvo vigente en el ambiente de la comedia pues era un invitado recurrente en las series y programas de este género.

Una vez entrado el nuevo siglo, “Zamorita” disminuyó drásticamente su presencia en la televisión y el cine, principalmente por su edad, sin embargo, nunca se ha retirado de manera formal pues ha tenido diversas apariciones especiales en múltiples programas y telenovelas.

"Zamorita" nunca se ha retirado de manera oficial. Foto: Especial

Una de las últimas noticias de “Zamorita” es que en 2015 le solicitó el divorcio a su esposa Catalina Rendón, la madre de sus dos hijos, por supuestos maltratos físicos, sin embargo, se desconoce cuál fue el desenlace de este episodio.

En los últimos años se han creado diferentes rumores sobre el estado de salud del querido actor, sin embargo, el hijo del cubano, Jorge Rolando Zamora, ha declarado que su padre se encuentra en buen estado físico y mental pese a sus 93 años.

