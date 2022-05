Romina Poza supera la belleza de Mayrín Villanueva con esta FOTO

Romina Poza ha cautivado a sus más de 200 mil seguidores en Instagram con su más reciente foto, pues lució su belleza al máximo, por lo que muchos de sus fanáticos indican que volvió a superar a su mamá, la actriz Mayrín Villanueva, quien es una de las favoritas de la televisión desde hace varios años.

La joven de 21 años es hija de Mayrín y el actor Jorge Poza, quienes se divorciaron en 2008. A pesar de que sus padres son unos destacados actores, Romina decidió ejercer una profesión diferente, pues actualmente es modelo de revista e influencer, que da a conocer las tendencias que se están viendo en las principales pasarelas.

Romina Poza se luce en Instagram

Este martes, la modelo subió a su cuenta de Instagram una foto a blanco y negro en la que dejó ver sus hermosos ojos claros, los cuales han cautivado a sus fans. En la foto, la hija de la protagonista de 'Vecinos' se luce con un saco oversize, una pieza que ha sido su favorita, pues en diferentes ocasiones la ha portado combinándola con otras prendas que hacen el match perfecto y la hacen verse elegante y juvenil.

"Pretty woman, walking down the street…(Quien no lo leyó cantando, you a weirdo)", escribió Poza haciendo referencia a la canción 'Oh, Pretty Woman' del cantante Roy Orbison, tema que se lanzó en 1964 pero que volvió a adquirir relevancia gracias a la película 'Mujer Bonita' de 1990.

Romina Poza modela en la calle Foto: IG @rominapozav

Con esta imagen, Romina Poza vuelve a demostrar por qué es una de las grandes promesas del mundo del modelaje en México, y se consolida como uno de los referentes para las mujeres jóvenes, que como ella quieren seguir las tendencias y verse espectaculares de acuerdo a su edad.

La hija de Mayrín Villanueva y Jorge Poza estudió animación, pero actualmente se le ha visto más como creadora de contenido digital y modelo en algunas revistas enfocadas a las tendencias y estilo de vida. A diferencia de su hermano Sebastián, quien debutó como actor, Romina aún no ha mostrado interés por seguir los pasos de sus padres.

