Desde la alberca Hilary Duff posa sin ropa para portada de revista y enciende las redes

Hilary Duff dejó sin palabras a sus millones de fanáticos tras compartir en redes sociales una serie de fotografías en donde posó sin ropa y desde la alberca, de esta manera la actriz y cantante presumió su espectacular figura a sus 34 años y arrancó suspiros entre sus más de 21 millones de seguidores.

Fue en su cuenta de Instagram en donde la famosa actriz publicó la sesión de fotos que se tomó para la más reciente edición de la revista "Women’s Health", en donde posó desnuda y habló de manera abierta acerca el cuerpo, de la edad y de todo lo relacionado a la imagen personal al interior de Hollywood.

Hilary Duff no solo es la portada del "Body Issue", de la famosa revista, también concedió una entrevista en la que habló acerca de su vida, de sus hijos, y se refirió al paso de los años y los cambios que comienza a experimentar el cuerpo, algo que es de gran importancia al interior de la más grande industria del entretenimiento global.

"Estoy orgullosa de mi cuerpo": Hilary Duff

Hilary Duff declaró en la entrevista que siente mucho orgullo por su cuerpo, mediante el cual pudo ser madre en tres ocasiones: "Estoy orgullosa de mi cuerpo. Estoy orgullosa de que me haya producido tres hijos. He llegado a un lugar en el que estoy en paz con los cambios por los que ha pasado mi cuerpo”, declaró.

Para la sesión de fotos Duff se preparó desde cuatro días antes con entrenamiento de fuerza y levantando pesas: "También quiero que la gente sepa que un maquillador estaba allí poniendo brillo en todo mi cuerpo y alguien me puso en la posición más favorecedora", aseguró la actriz.

Con el paso de los años Hilary Duff se ha vuelto más segura de su cuerpo, sobre todo después de tener a sus tres hijos, declaró en la entrevista, en la cual también abordó otros temas como su pasión por los tatuajes, tiene más de 20 en todo su cuerpo: “Creo que a los 34, he ganado mucho respeto por mi cuerpo (...) Me ha llevado a todos los lugares a los que necesito ir, me ha ayudado a formar una hermosa familia”, aseguró.

Duff destacó que a la par que graba "Cómo conocí a tu padre", también asiste a terapia e incorporó la meditación y el ejercicio a su rutina de cuidado personal. Suele consentirse al utilizar tratamientos faciales y, por supuesto, disfruta de pasar tiempo de calidad junto a sus con sus hijos.

“Nos rompemos el trasero para poner nuestros cuerpos en forma y lucir lo mejor que podamos. Nos hacemos tratamientos faciales y Botox y nos arreglamos el cabello y nos destacamos y levantamos las cejas y las pestañas y toda esta m#@rda. Pero quiero trabajar en el interior. Esa es la parte más importante del sistema”, declaró.

