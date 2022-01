Hilary Duff: Estas son las mejores FOTOS de la actriz de "How I Met Your Father"

El próximo 9 de marzo la serie original de Hulu "How I Met Your Father" por fin estrenará su primera temporada en México y América Latina y lo hará mediante la plataforma Star Plus.

Esta serie es el spin-off de "How I Met Your Mother", una de las mejores sitcoms de historia, misma que ha sido catalogada a la altura de "The Office", Seinfeld y "Friends".

La serie tiene como protagonista estelar a la actriz Hilary Duff, quien da vida a Sophie. Duff es una de las artistas más emblemáticas de Disney, pues durante su adolescencia protagonizó la icónica serie Lizzie McGuire.

Debido a su gran popularidad en redes sociales, hemos decidido hacer una recopilación de sus mejores fotos en su perfil de Instagram y de algunas de sus curiosidades, que seguro te sorprenderán si eres fan de la serie.

¿Cuál es su nombre real?

Su nombre completo es Hilary Erhard Duff y nació en la ciudad de Houston, Texas el 28 de septiembre de 1987 (34 años). Además de ser actriz en cantante, compositora, empresaria y escritora.

Salto a la fama por ser Lizzie McGuire

En el 2001 saltó a la fama gracias a interpretar a Elizabeth Brooke en "Lizzie McGuire" de Disney Channel. Posteriormente también participó en la película basada en la serie “The Lizzie McGuire Movie “.

Fue una de las adolescentes más ricas

Durante el 2005, las ganancias de Hilary Duff llegaron a los 15 millones de dólares, por lo que diciembre en 2007, la actriz se ubicó en el puesto número siete del "Top 20 de los asalariados menores de 25 años" de la revista Forbes.

SIGUE LEYENDO

Así se relaciona “Cómo conocí a tu madre” con “Cómo conocí a tu padre”

Ya NACIÓ la tercera HIJA de Hilary Duff, y así fueron sus primeras FOTOS en FAMILIA