Efeméride 22 de septiembre: Hace 27 años se estrenó Friends, estos son sus 3 mejores capítulos según IMDb

El 22 de septiembre de 1994, se estrenó Friends en la cadena NBC, la cual para muchos críticos es la mejor sitcom de todos los tiempos, aunque muchos otros difieren pues algunos más opinas que es “Malcolm in the Middle”, “The Office” o “How I Met Your Mother”.

Esta serie que actualmente puedes disfrutar de sus 10 temporadas en la plataforma HBO Max, cuenta la vida de un grupo de amigos (Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani) quienes residen en edificio de departamentos en Manhattan, Nueva York.

Durante los 10 años de la serie, se cuenta los momentos buenos así como malos, que se viven entre los amigos, siempre con una crítica cómica a los hechos más trascendentales de su momento. Para celebrar los 27 años desde su estreno, este miércoles recordamos los mejores tres episodios de la serie según IMDb.

Número 3: 5x08 "The One With All The Thanksgivings"

El episodio 8 de la temporada 5 de 'Friends' titulado “The One with All the Thanksgivings” (“El de todos los Acción de Gracias'') se emitió en 1998.

Este es un capítulo especial del Día de Acción de Gracias donde los protagonistas cuentan sus propias historias de esa fecha en años pasados, entre ellas el divorcio de los padres de Chandler, las vidas pasadas de Phoebe y el accidente provocado por Mónica que arranca el primer "te quiero" de Chandler y además se le ve usando un pavo en la cabeza. La puntuación en IMDb es de 9.2.

Número 2: 10x17 y 10x18 “The Last One”

Durante mayo de 2004, la serie llegaba a su fin con un doble episodio titulado “The Last One” (“El último”). En estos dos capítulos, se cuentan las historias pendientes del amor entre Rachel y Ross y la adopción de gemelos de Mónica y Chandler, quienes se mudan de Nueva York a un lugar más tranquilo.

Todo termina con abrazos y lágrimas y las llaves del departamento color lila encima de la mesa. La puntuación en IMDb es 9.7.

Número 1: 5x14 "The One Where Everybody Finds Out"

El catalogado como mejor episodio de toda la serie, 'The One Where Everybody Finds Out' ('El que todos se enteran') cuenta la historia de como Chandler y Mónica llevan su relación en secreto, sin embargo Phoebe, accidentalmente los ve juntos, situación que provoca una de las reacciones más cómicas de toda la sitcom

Joey (Quien ya lo sabía de la relación) Phoebe y Rachel deciden supuestamente guardar el secreto, sin embargo Phoebe no aguanta más y se declara falsamente a Chandler para que éste confiese su relación que sostiene con Mónica. La puntuación en IMDb es de 9.7.