Friends: Ellen DeGeneres y otros famosos que pudieron ser los protagonistas de la serie

Se cumplen 27 años del estreno de una de las series de televisión más famosas de las últimas décadas. El 22 de septiembre de 1994 vio la luz la primera temporada de Friends, que contaba la historia de seis mejores amigos (Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Joey y Ross) que vivían en el mismo edificio y compartían prácticamente todo.

El elenco de esta exitosa serie, que estuvo al aire durante 10 años, estaba conformado por Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer; algunos de ellos ya eran conocidos, pero lo cierto es que Friends fue la punta de lanza para que sus carreras artísticas despegaran y se fueran a la cima.

El éxito de la serie fue arrollador, al grado de ser considerada la mejor sitcom de todos los tiempos; además, Friends ganó numerosos premios, entre los que destacana el Emmy, un Globo de Oro, el BAFTA, el People's Choice Awards y un par de Premios del Sindicato de Actores, por mencionar sólo algunos de los galardones.

Incluso la serie siguió triunfando aún después haber terminado, pues siguieron transmitiéndola en varios países en televisión abierta y de paga; cuando llegó a las plataformas de streaming causó revuelo y este año, HBO Max lanzó un nuevo capítulo en mayo, en el cual después de 17 años, los mejores amigos de Manhattan se volvieron a reunir.

No era el elenco que tenían planeado

Hayas visto o no la serie completa, sabes que Friends es una de las sitcom más populares de las últimas décadas. Parte de su éxito se basó sin duda en la química que había entre todos los protagonistas, quienes lograron que los televidentes se sintieran identificados con sus personajes y que todos quisieran que fueran también sus amigos.

Sin embargo, el elenco que vimos en la pantalla no era el que los productores Marta Kauffman y David Crane tenían en mente cuando concibieron el proyecto. A continuación te contamos quiénes pudieron ser los protagonistas de la serie, pero por azares del destino ya no pudieron estar ahí.

Rachel Green

Nadie imagina este personaje de la mano de otra actriz que no fuera Jennifer Aniston, no obstante, la actriz que habían elegido para este papel fue Téa Leoni, sólo que al final ya no aceptó porque quiso dedicarse a la serie 'The naked Truth', que sólo duró tres temporadas.

Monica Geller

Courteney Cox también fue una de las actrices consideradas para dar vida a Rachel, por lo que Leah Remini sería quien interpretara a Monica, pero con el paso de los castings, los productores se dieron cuenta que Cox era la indicada para ser Monica y la eligieron.

Phoebe Buffay

Todos creemos que Lisa Kudrow era la indicada para interpretar a este divertido personaje, sin embargo, la primera opción de la producción era la conductora y comediante Ellen DeGeneres, sin embargo, ésta declino la invitación porque quería dedicarse a su programa de televisión.

Chandler Bing

Matthew Perry no era el actor que los productores tenían en mente cuando crearon a Chandler, ya que en realidad querían que Jon Cryer lo interpretara. Sin embagro, no pudo aceptar el proyecto. Ya después llegó su gran oportunidad cuando dio vida a Alan Harper en "Two and a Half Man".

Joey Tribbiani

Sin duda Joey es uno de los personajes favoritos de la serie, sin embargo, éste no iba a ser encarnado por Matt LeBlanc sino por Hank Azaria, a quien vimos en la serie como David, uno de los novios de Phoebe.

Ross Geller

Quizás el único del que siempre se tuvo la certeza de que sería Ross fue David Schwimmer, aunque se dice que en algún momento consideraron al actor Eric McCormack en caso de que el otro no aceptara.