Hilary Duff será la nueva ‘Ted Mosby’ en el spinoff de “How I Meet Your Mother”

Luego del fallido intento de un reboot de “Lizzie McGuire”, Hilary Duff finalmente regresará a la pantalla chica como parte de otra famosa serie de televisión. Según confirmaron, esta vez dará vida a la protagonista de “How I Met Your Father”, que es un spinoff de “How I Met Your Mother”.

La revista Variety fue quien informó de la nueva noticia, y señaló que la actriz interpretará a Sophie, una mujer que explica cómo es que ella y su grupo de amigos están tratando de encontrar el sentido de sus vidas, y también el amor en 2021, usando aplicaciones de citas y nuevas tecnologías.

El medio detalla que se creará para la plataforma Hulu, y los escritores y productores ejecutivos serán Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes han estado al frente de otras series como This Is Us y Love, Victor.

Además, Carter Bays y Craig Thomas, los creadores de la producción original que salió al aire en 2005, también colaborarán con ellos para asegurarse de que la historia sea tan entretenida como la original.

“La icónica serie original de Carter y Craig revolucionó la comedia de media hora, y nos sentimos muy honrados de llevar la antorcha hacia la próxima generación, ¡y nada menos que con Hilary Duff! No podemos esperar a que el público conozca a Sophie y su equipo, y los observe cómo se hacen realidad y encuentran el amor en la ciudad de Nueva York de hoy en día. Y esperamos que nadie piense que es extraño que Bob Saget interprete la voz de la vieja Hilary Duff”, dijeron los escritores.

La reacción de Hilary Duff

La actriz confirmó la noticia con un video en su cuenta de Instagram donde expresa lo emocionada que está de poder participar en la serie, y ya está ensayando algunas d las frases icónicas de los personajes como “Suit up!”.

Por otro lado, aseguró a Variety que ella misma era fan de la primera versión, por lo que esta nueva tiene un gran significado para su carrera y su vida personal.