De bikinis a vestidos de lujo: 5 looks de Yalitza Aparicio que han desatado críticas

Yalitza Aparicio se ha vuelto tema de conversación después de que se mostrara en bikini en sus más reciente foto en Instagram. Aunque fue muy aclamada por muchos usuarios por romper con los estereotipos de belleza establecidos, otros la criticaron fuertemente. Esta no es la primera vez que la actriz de 'Roma' es juzgada por sus looks y aquí te mostramos los 5 más polémicos.

Después de que la actriz, 28 años, se dio a conocer en la película de Alfonso Cuarón, ha adquirido mucha popularidad, y gracias a su mensaje contra de la discriminación y el racismo, así como por mostrarse orgullosa de sus raíces indígenas, ha sido imagen de muchas campañas de publicidad de costosas marcas de lujo.

5 looks de Yalitza Aparicio que han causado críticas

La originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, ha desfilado por las alfombras rojas con lujosos vestidos de marcas como Dolce & Gabanna, Dior, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Moravy, entre otros. Además, el año pasado Cartier la nombró Friend of the Maison, mientras que Prada la eligió como embajadora. A partir de ello, Yalitza ha sido víctima de duras críticas de quienes no aceptan verla con ropa de diseñador al ser indígena, sin embargo, ella ha contestado de forma contundente.

Yalitza se luce con marcas de lujo Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Además, en sus redes sociales como Instagram, en donde ya tiene 2.2 millones de seguidores, la actriz también luce algunas piezas típicas de la región de la que es originaria, mostrando que aunque ya sea una artista conocida a nivel internacional, aún porta con orgullo este tipo de vestimentas mexicanas.

Asimismo, se ha mostrado segura de su cuerpo, pues también sube a sus cuentas oficiales fotos de algunos looks en los que se muestra orgullosa de su figura, por ejemplo vestidos entallados, ombligueras, croptops y más recientemente en bikini, como la más foto en la que dio un poderoso mensaje de amor propio.

"Cada vez que tengo este tipo de fotos, me da pena compartirlas, por comentarios que surgen ...pero siempre hablo de amor propio, y la verdad es que me amo tal como soy. Además, soy la versión más joven, del resto de mi vida. PD. No hemos dejado las tlayudas en Oaxaca es imposible dejar de comer".

Yalitza se luce en bikini Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Modela vestidos entallados Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Las ombligueras también han causado sensación Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Ha formado una carrera como modelo Foto: IG @yalitzaapariciomtz

