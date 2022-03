Yalitza Aparicio explota contra criticas por usar ropa de LUJO: "¿Por qué no puedo?"

La actriz Yalitza Aparicio explotó en contra las personas que la critican por usar ropa de lujo y cuestionó por qué hay gente que sí puede vestir prendas indígenas, mientras que a ella la juzgan y señalan por ponerse algunas marcas muy costosas, pues aseguró que no encuentra lógica en ese argumento.

Durante una entrevista con el youtuber Juanpa Zurita, quien lanzó su podcast, 'No hagas lo fácil', la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, habló sobre su incursión en el mundo del modelaje, pues además de posar para importantes marcas, también ha sido portada de revistas especializadas como Vogue y Elle, sin embargo ha recibido varias críticas.

En el nuevo programa en Spotify del influencer y actor, la protagonista de 'Roma' dijo que no le parece justo que las personas juzguen a los originarios de alguna comunidad indígena cuando usan prendas costosas, pues muchos creen que no las pueden portar, algo que considera absurdo.

"También me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena, (..) 'claro yo soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces’, (...) yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?’”, expresó la actriz.

Yalitza Aparicio habla sobre la apropiación cultural

La intérprete de 28 años, que estuvo nominada al Oscar, aprovechó esta oportunidad para expresar su posición sobre la apropiación cultural, algo muy común dentro de la moda, pues varios diseñadores han utilizado los patrones típicos de comunidades originarias sin darles crédito y algún beneficio económico.

Aseguró que hay usuarios en redes sociales que presumen estas prendas con diseños indígenas, pero al mismo tiempo critican y se burlan de aquellos miembros de esas comunidades cuando utilizan vestimentas lujosas.

“Se apropian de nuestra ropa, la usan en redes sociales de ‘el telar original del estado de no sé qué’, cuando del otro lado están ofendiendo, pero ahí sí se sienten orgullos, porqué ellos si pueden utilizar nuestra ropa pero tú no puedes utilizar una ropa de marca, ¿cómo por qué? Desde ahí dije ‘mi gente, por más indígena que seamos también podemos darnos el lujo de utilizar una ropa de marca’, esto no es una limitante”, sentenció.

SIGUE LEYENDO:

Yalitza Aparicio: Así reaccionó la actriz tras crítica de la influencer Superholly sobre su "inglés perfecto" | VIDEO