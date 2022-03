Yalitza Aparicio: 5 FOTOS en las que presume su costoso guardarropa

Yalitza Aparicio siempre se ha mostrado orgullosa de sus raíces indígenas, pues en redes sociales luce los trajes típicos de su región, Tlaxiaco, Oaxaca, sin embargo, debido a su fama se ha convertido en la imagen de varias marcas de lujo y aquí te presentamos cuáles son sus favoritas.

Desde que la actriz de 28 años debutó en la película ‘Roma’ del director mexicano Alfonso Cuarón, ganó fama internacional, por lo que ahora además de su carrera en la pantalla grande, también se desempeña como modelo, ya que ha sido elegida para vestir algunos diseños de importantes modistas y ha posado para revistas como Vogue.

Recientemente, la también Embajadora de Buena Voluntad de la UNESCO, contestó fuertemente a las críticas le han hecho por usar ropa de diseñador y marcas de lujo. Durante una entrevista para el Podcast de Juanpa Zurita, Yalitza dijo que se siente orgullosa de sus raíces y cuestionó a quienes la juzgan por usar prendas caras.

"También me han juzgado con el tipo de ropa que utilizo, cómo me visto o cómo me comporto porque vengo de una comunidad indígena, (...) 'claro yo soy indígena, jamás voy a negar eso, yo feliz de mis raíces’, (...) yo crecí de una manera diferente donde tal vez en muchas cosas le puedo fallar a mis comunidades y no por eso voy a dejar de hablar de ellos, pero otra cosa es que quería que quedara muy claro era ‘¿y por qué no lo puedo utilizar?’”, expresó la actriz.

5 fotos de Yalitza Aparicio con marcas de lujo

La vida de la actriz que interpretó a ‘Cleo’ ha dado un giro de 180° y ahora tiene la oportunidad de vestir prendas exclusivas, sin dejar de utilizar la ropa hecha por las comunidades indígenas que también son igual de valiosas.

Yalitza Aparicio ha desfilado por la alfombra roja con marcas como Dolce & Gabanna, Dior, Louis Vuitton, Oscar de la Renta, Moravy, entre otros. Además, el año pasado Cartier la nombró Friend of the Maison, mientras que Prada la eligió como embajadora.

Yalitza Aparicio es "amiga" de Cartier Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Dolce & Gabanna la ha vestido para importantes eventos Foto: IG @yalitzaapariciomtz

Es embajadora de Prada Foto: IG @yalitzaapariciomtz

También se ha lucido con Gucci Foto: IG @yalitzaapariciomtz

