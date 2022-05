Blanca Guerra enfurece tras cuestionamientos de supuesto romance con Vicente Fernández | VIDEO

Tal parece que la bioserie no autorizada de Vicente Fernández "El último rey: El hijo del pueblo" sigue cosechando polémicas, pues además de ir en contra de los deseos del "Charro de Huentitán" y toda la dinastía Fernández, ahora dieron a entender que Blanca Guerra y el cantante sostuvieron un romance.

Apenas pudo, la prensa rosa se lanzo a entrevistarla para saber si esto fue o no verdad, a lo que ella respondió que "están equivocados y hacen lo que se les da la gana". Sin embargo, su comentario pareció que la iba haciendo enfurecer, pues enseguida adoptó una posición más seria.

"La verdad a mi me da risa y no me importa. Eso ya pasó. Fuimos compañeros", respondió desde la Cineteca Nacional donde se proyectó la función de exhibición del primer documental de Ofelia Medina, "la llevada y la traída".

¿Qué dijo sobre Eugenio Derbez y su película?

La actriz, apenas le permitió a la prensa acercarse para platicar con ella, les advirtió que no entrará en polémicas ni respondería nada que tuviera que ver con Eugenio Derbez.

Todo comenzó cuando el comediante aseguró que Guerra se burló de su película "No se aceptan devoluciones", algo que ella negó categóricamente y desde entonces prefiere evadir el tema. Ella, al ser parte de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas tuvo la obligación de ver el filme, pero al parecer, no le gustó en absoluto la obra de la expareja de Victoria Ruffo.

Sin embargo, dijo que le da gusto que haya ganado uno de los Premios Oscar, pues a todos los mexicanos les gusta saber que uno de sus compatriotas triunfe y ganen premios.

