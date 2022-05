Mariazel: Estos fueron los CAPRICHOS que le cumplió a su hija por el Día del Niño

Además de bella, talentosa, simpática e inteligente, Mariazel ha demostrado en más de una ocasión que es una excelente madre y prueba de ello es que, para celebrar el Día del Niño realizó un juego con su hija Laia que es el sueño de todo niño pues dicha dinámica consistía en que no podía negarse a ninguna de las peticiones que le hiciera su hija durante todo el día, por lo que a continuación te decimos cuáles fueron todos los caprichos que le tuvo que cumplir a Laia, quien hace unos días se estrenó como “hermana disfuncional” en “Me Caigo de Risa”.

Para empezar el día, Mariazel compartió un video a través de su perfil de Instagram en el que explicó la dinámica en la que participaba junto a su hija, a quien le lanzó una pequeña advertencia y dejó ver que ya le había cumplido su primer capricho pues se encontraban comiendo en su restaurante favorito.

“Hoy es el Día de los Niños y Laia y yo estamos haciendo un jueguito, no le puedo decir que no durante todo este día solo no hay que abusar eh Laia”, fueron las palabras de Mariazel quien a su vez dejó ver que otra de las peticiones de su hija fue que le pudieran un maquillaje especial con diamantina pues la conductora señaló que “le encanta brillar”.

Mariazel y Laia pasaron un día increíble: Foto: IG:

Otra de las peticiones de Laia para Mariazel fue que dieran un paseo por el Parque México de la colonia Condesa y la también actriz explicó que le tienen mucho cariño al mencionado parque debido a que hace algunos años vivían en la zona y acostumbraban a pasear ahí, mientras que Laia dijo que le gustaba ir porque había muchos perritos y fue a partir de ello que el día tomó un giro totalmente inesperado.

Mientras paseaban por el Parque México, Mariazel y Laia encontraron a un cachorro que estaba en adopción por lo que Laia insistió en que se lo llevaran y aunque Mariazel aseguró que “no era una decisión fácil” terminó aceptando le cumplió este nuevo capricho a Laia, quien fue la más feliz por tener en casa a una nueva mascota.

El paseo de Mariazel y Laia por el parque México terminó de manera inesperada. Foto: IG:

Tras este capricho cumplido, ya no hubo más peticiones pues Laia se dedicó a jugar con el cachorro, mientras que Mariazel realizó una publicación para darle la bienvenida y les preguntó a sus seguidores qué nombre le pondrían al nuevo integrante de su familia.

“¡¡¡BIENVENIDO A CASA!!! Cómo algunos de ustedes saben, el año pasado murió Mona después de casi 17 años con nosotros dejando un vacío muy grande. No concibo mi vida sin perritos como compañeros así que teníamos la intención de adoptar nuevamente uno, pero no sabíamos cuándo sería… Curiosamente hoy, Día del Niño, sin planearlo nos encontramos con este pequeño que necesitaba un hogar y nos enamoramos de él”, fue el texto de Mariazel con el que terminó un inolvidable día junto a su hija.

