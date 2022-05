Mariazel recibe a nuevo miembro de la familia tras perder a un querido amigo años atrás

Durante este 30 de abril, la exintegrante de 'Me Caigo de Risa' compartió una publicación con sus seguidores de redes sociales en la cual le dio la bienvenida a un nuevo integrante de su familia.

Con mucha emoción, esperanzas y amor, Mariazel admitió que tomar esta nueva responsabilidad no fue un proceso fácil, sin embargo, se dijo emocionada por esta nueva aventura, la cual involucra a un pequeño bebé.

Pero no, no es lo que te imaginas, Mariazel sí adoptó a un ser vivo, pero no se trata de un humano, sino de un lomito, el cual ahora gozará del amor de una de las conductoras más guapas del momento.

Este es el perrito que adoptó Mariazel

La decisión no fue fácil debido a que su anterior perrita murió el año pasado, luego de compartir 17 años con la integrante de 'La Familia Disfuncional'.

'Mona' era el nombre de la cachorra que dejó un vacío en el corazón de Mariazel, aunque por ahora, se desconoce el nombre que le dará al juguetón cuadrúpedo que se integró a su pequeño hogar.

De hecho, por medio de sus historias de Instagram, Mariazel le pidió ayuda a sus seguidores para elegirle un nombre al peludito que demostró tener una gran conexión con la hija de la modelo.

En su publicación, Mariazel destacó que ella no concebía su vida sin perritos, aunque a raíz de la muerte de su compañera, no estaba segura de cuándo se decidiría a adoptar a un nuevo lomito.

Con esta foto, la familia de Mariazel le dio la bienvenida al cuadrúpedo

Por lo cual, fue una sorpresa para ella que este Día del Niño llegara a su vida un pequeño peludo blanco con manchas negras que necesitaba amor y que terminó encontrando un hogar en la casa de la conductora.

SIGUE LEYENDO:

Mariazel: Estas fueron las 3 polémicas que marcaron su paso por 'Me Caigo de Risa'

Mariazel y Mariana Echeverría son las protagonistas de los mejores MEMES de 'Me Caigo de Risa'