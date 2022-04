Mariazel, ¿se retira de la televisión?; mensaje desata rumores: "No siempre tomo las mejores decisiones"

Este jueves 28 de abril, la guapa conductora de televisión, Mariazel se convirtió en tema de conversación en las plataformas digitales después de compartir un conmovedor mensaje en Instagram que no pasó desapercibido para sus millones de seguidores.

Gracias al excelente trabajo que ha realizado durante varias temporadas en Me Caigo de Risa, la actriz y comediante se ha consolidado como una de las más queridas en redes sociales, por lo que prácticamente todo lo que hace y dice roba las miradas.

Lejos de los foros de televisión, Mariazel -una de las presentadoras más reconocidas en la actualidad- se mantiene cercana a sus seguidores con cada una de las fotografías que sube en su perfil personal en Instagram ya que la mayoría de las ocasiones derrocha belleza y sensualidad.

Sin embargo, en su reciente aparición, la seguidora de los Pumas de la UNAM alertó a todos al escribir un mensaje que desató un sin fin de especulaciones sobre su futuro y vida personal. Aquí te presentamos lo que se sabe.

Mariazel manda conmovedor mensaje

Hace unos momentos, Mariazel compartió una fotografía en la que presumió su espectacular figura e incuestionable belleza con un look completamente negro; sin embargo, lo que más llamó la atención fue el mensaje que escribió.

Resulta que la integrante de Me Caigo de Risa y de Más Deporte confesó que, a diferencia de lo que todos piensan, no siempre se encuentra bien; además, detalló que no siempre toma las mejores desiciones.

A pesar de lo alarmante que suena el mensaje, Mariazel detalló que siempre se responsabiliza de sus actos e intenta salir adelante de todas las adversidades que ha vivida a lo largo de su carrera.

"No siempre estoy bien, no siempre estoy animada, no siempre acierto y como todos no siempre tomo las mejores decisiones… lo que si hago siempre es responsabilizarme de mis actos, levantarme, seguir adelante, no rendirme y aprender de los errores", escribió.

Como era de esperarse, el mensaje no pasó desapercibido para nadie pues sus más de tres millones de seguidores en Instagram le enviaron todo su apoyo y le pidieron que continúe con la gran actitud que la ha llevado a convertirse en una de las favoritas.

